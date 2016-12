Quattro idee per un weekend autunnale in famiglia

Funghi, una passione autunnale - Esplorare i boschi è già una bellissima avventura per i piccoli di casa, farlo per cogliere gustosi e profumati funghi è ancor più bello e piace tanto anche a mamma e papà. Per andare in cerca di porcini o finferli, non è necessario salire in alta montagna o intraprendere viaggi costosi e lunghi. Anche vicino ai laghi di pianura o in alcuni parchi alle porte della città, è possibile scovare funghi commestibili e facilmente riconoscibili. Per non sbagliare, però, è bene evitare a priori ogni varietà sospetta e far controllare "il bottino" dagli esperti. Per evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni, è inoltre necessario documentarsi sulle differenti normative regionali relative alla raccolta e alla commercializzazione dei funghi.



Il foliage, come in un quadro - Tra settembre e ottobre, la natura offre spettacoli autunnali tali da far restare a bocca aperta grandi e piccini. Paesaggi arancioni, gialli e rossi creati dalle diverse nuance delle foglie, diventano indimenticabili mete di questa magica stagione. Dove ammirare il foliage autunnale? In Italia, esistono luoghi appositamente segnalati sulle guide turistiche, molti dei quali ubicati in Trentino e in Toscana. Ma, con un pizzico di fortuna e voglia di esplorare, persino i parchi cittadini sono in grado di regalare spettacoli mozzafiato a pochi passi da casa. Accessori indispensabili: fotocamera digitale per i grandi e macchine fotografiche usa e getta per i bambini.



Arte a misura di famiglia - Un weekend autunnale, soprattutto se piovoso, può diventare l'occasione ideale per visitare musei insieme ai bambini. Ma senza il rischio di annoiarsi: infatti sono gli stessi comuni a proporre itinerari culturali pensati proprio per i più piccoli ma in grado di coinvolgere anche mamma e papà. Basate su una tematica in particolare, sul colore o su una ricorrenza, queste iniziative sono quasi sempre legate a laboratori creativi per bambini (spesso gratuiti e su prenotazione) e a eventi collaterali (per esempio: mostre itineranti, che diventano cene per famiglie e concerti last minute).



Tutti a vendemmiare - Autunno è anche tempo di vendemmiare, persino per i bambini di città. Appena fuori dai centri abitati, è infatti possibile scovare cascine dedite alla vendemmia e aperte a gruppi di amici e alle famiglie. Adeguatamente bardati, si schiaccia tutti insieme l'uva a piedi nudi: attività graditissima ai bimbi ma che diverte molto anche i genitori. Inoltre, in queste occasioni, è spesso possibile concedersi pranzi contadini a km zero, acquistare prodotti biologici per tutta la famiglia, interagire con gli animali della cascina e degustare il vino prodotto in azienda.