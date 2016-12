I rischi e i benefici del vino per il tuo corpo

07:00 - Gli esseri umani pasteggiano con bevande fermentate da centinaia di anni e il dibattito su rischi e benefici per il benessere non si è mai placato. Il vino, in particolare, sembra essere un toccasana per la prevenzione di alcuni disturbi ma, come quasi ogni cosa nella vita, le sue proprietà cambiano a seconda della quantità che se ne assume. Insomma, un nettare con due facce che può essere un toccasana ma che può anche rivelarsi un nemico pericoloso.

Come il protagonista del romanzo Dottor Jeckyll e Mr Hyde, le qualità che rendono il vino, a seconda dell’occasione, “buono o cattivo” risiedono in una sostanza: l’etanolo. L’etanolo è una molecola che influisce sull’organismo in vari modi, colpendo diversi organi e causando, a volte, alterazione dell’umore, scarsa concentrazione e poca coordinazione.



L’assunzione moderata – Un bicchiere di vino rosso la sera, dopo una giornata di lavoro, è un piacere che sicuramente ti sarai concessa. Non è una cattiva abitudine (purché non si esageri). Uno studio ha correlato il basso livello di colesterolo nel sangue dei francesi con la loro abitudine di pasteggiare a vino (questo a dispetto della quantità di burro e grassi assunti nella loro dieta quotidiana!).



Ridurre il colesterolo – L’idea che bere moderatamente protegga il cuore risiede nel fatto che nel vino c’è un’alta densità di lipoproteine (HDL), in altri termini, colesterolo buono. Se bevi un bicchiere di vino al giorno la tua sensibilità all’insulina si modificherà innescando una reazione che preverrà l’ostruzione delle arterie, causata generalmente dal colesterolo.



Folati e Vitamina B – I folati sono fondamentali per la replicazione del DNA: in questo processo concorrono alla corretta divisione cellulare (prevenendo così le anomalie). L’alcol può bloccare l’assorbimento dei folati andando a interagire proprio lì dove il tuo patrimonio genetico va a moltiplicarsi, è un processo che non avviene solo nell’embrione ma interviene ogni volta che si crea una nuova cellula. Questo si riscontra tra chi assume grosse quantità di vino, mentre non accade invece per chi riesce a goderne anche in quantità moderata.



Il modo di bere – Bere una bottiglia di vino il sabato sera e risparmiarti durante la settimana non equivale ad assumere un bicchiere al giorno. I rischi per il corretto funzionamento dei tuoi organi non sono i soli, infatti, a entrare in gioco. Se ti metti alla guida in stato di ebbrezza, con coordinazione e attenzione sotto la norma, c’è il rischio di essere coinvolta in un incidente stradale.



Il vino fa ingrassare – In una dieta varia e bilanciata inserire un bicchiere di vino non comporta alcun rischio per la salute, anzi, come si è visto aiuta il corpo a proteggersi da possibili patologie. Come ogni alimento e come ogni cosa che ingerisci, il vino ha, però, le sue calorie che per un bicchiere ammontano all’incirca a 70 Kcal. Significa che se superi la soglia della moderazione puoi assumere l’equivalente di un pasto completo in pochi bicchieri.



No ai superalcolici – Bere vino e bere superalcolici, anche con moderazione, non sono due cose che si equivalgono. Se il vino ha infatti i suoi benefici i cocktail sono preparati a base di alcol puro, un veleno per il tuo corpo. Il consiglio è di trovare il tipo di vino che più fa per te e averlo sempre in fresco, pronto per un aperitivo con le amiche.