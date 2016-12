Cinque pensieri per iniziare la giornata in modo felice

1 - Siamo tutti nel fango, ma alcuni di noi fissano le stelle: scriveva il celebre Oscar Wilde. Questo pensiero, nella sua straordinaria semplicità, è una piccola lezione di vita, perché in fondo l'umanità non è cambiata. Ognuno di noi può svegliarsi in una mattina come tante con il cuore in tumulto, la mente agitata, la preoccupazione per ciò che accade. Nonostante tutto, hai aperto gli occhi: sei viva, qui e ora, pronta per iniziare un giorno nuovo. Impariamo a alzare gli occhi verso il cielo e orientare il nostro sguardo nella direzione di cui abbiamo bisogno per essere felici.



2 - Ciascuno di noi è l'artefice del suo destino, spetta a noi crearci le cause della felicità: è in gioco la nostra responsabilità e quella di nessun altro, spiega il Dalai Lama. Il lavoro sta andando male? Ci sono dei problemi che non sai come risolvere? Fermati. Decidere di immergersi in una questione è l'unico modo per fare chiarezza, trovare nuove soluzioni, espandere l'orizzonte. Certe volte abbiamo bisogno di confrontarci con il malessere e la tristezza per poter volare più alti nel cielo della vita.



3 - Avere non significa nulla, è osare ciò che conta: a dirlo è Reinhold Messner, le sue parole sono un messaggio di coraggio e forza d'animo, la stessa che serve per non arrendersi di fronte a una parete di ghiaccio. Certe giornate sono un po' così: la vetta sembra troppo difficile e pericolosa da raggiungere. Non arrenderti. Procedi per la tua strada, anche a piccoli passi e ricorda, ogni tanto, di guardare il paesaggio intorno a te. I momenti più duri dell'esistenza sono quelli da cui impariamo di più.



4 - La più grande vendetta è la felicità: niente manda in bestia le persone più che vederti fare una bella risata, scrive Chuck Palahniuk. Hai mai provato a ridere nel bel mezzo di un litigio o di fronte a un insuccesso? Non si tratta di una risatina stizzita, bensì di lasciar andare, progressivamente, ogni tensione e aprirti alla semplice constazione che, comunque vada, sei qui, in grado di sopravvivere ancora una volta. Ridere è liberante, ci rimette in pace col mondo, abbatte i muri fra le persone.



5 - Quando tu smetterai di voler riempire la tua coppa di felicità ed inizierai a riempire quella degli altri, scoprirai, con meraviglia, che la tua sarà sempre piena: recita una celebre riflessione di Paramahansa Yogananda. La scienza conferma: secondo alcuni studi chi dedica parte del tempo al volontario vive più felice. Condividi ciò che sei e quello che fai, osserva il mondo intorno a te, dai una mano quando ti è possibile. Aiutare ti dà in cambio energia, gioia e ti aiuta a ricordare che nessuno è solo al mondo, mai.