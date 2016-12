Psicologia: affronta in modo vincente una situazione negaiva

ACCETTAZIONE PURA – Quando siamo arrabbiati con qualcuno oppure ci troviamo in una situazione di intensa paura, frustrazione, preoccupazione, sarebbe semplicistico pensare di poter migliorare la situazione cercando di sentire qualcosa di diverso da ciò che stiamo realmente provando. Le emozioni che provi sono vere, autentiche e comunicano un messaggio importante su ciò che ti sta accadendo dentro.



PENSIERO POSITIVO – Attenzione al falso mito del pensiero positivo. Vivere nella gioia non è più legittimo o giusto che trovarsi immersi nella tristezza o nella rabbia: è importante accettare che ogni emozione fa parte di noi. La vita non è esente da momenti difficili e in certi periodi andare avanti può richiedere tutta la tua tenacia. Non si tratta di negare o reprimere la tua angoscia, bensì avere il coraggio per sentirla e chiederti: quali risorse ho per migliorare la mia giornata?



OBIETTIVI – Procedi per mini-obiettivi, sarà più facile e gratificante. Prima di pretendere di trovare la soluzione a tutti i tuoi problemi, inizia a chiederti che cosa può migliorare la tua quotidianità. Talvolta per routine, cattive abitudini o mancanza di tempo si finisce per mangiare male, privarsi del piacere di una passeggiata nel verde, deprimersi davanti al computer facendo gossip fra i social. Inizia a coccolarti ogni giorno, anche solo dieci minuti, con ciò che riesce a farti sorridere.



OSSERVA – Invece di reprimere le emozioni, fai un passo indietro e prova a osservarti. L'abitudine all'auto-osservazione aumenta la consapevolezza e ti aiuterà a individuare le risorse di cui disponi per fronteggiare la situazione. Prova a spiegare a te stessa ciò che ti preoccupa come se raccontassi la situazione a un amico. Tendi a dare la colpa a qualcuno? Ricorda che la chiave per attuare ogni cambiamento è spostare l'attenzione dagli altri… a noi stessi.



CONCENTRATI – La questione di cui è bene che tu ti renda subito conto è che ci sono cose che non puoi cambiare, come il carattere di tua suocera o il modo di fare di un superiore. Ciò che riguarda gli altri non dipende da te. Quello che puoi cambiare sono le tue reazioni a certa situazione, ecco perché è importante individuare le proprie risorse e imparare a focalizzare l'attenzione su se stessi anziché sugli altri. Concentrati su di te.



STRATEGIE – Inizia a scegliere persone positive, in grado di sostenere il tuo entusiasmo e la tua iniziativa: in genere si tratta di amici che giudicano poco, non fanno pettegolezzi e hanno inventiva, creatività, coraggio. Invece di andare in cerca di consigli trova dentro di te le domande giuste su cui riflettere e ricorda che ogni periodo negativo in realtà porta con sé cambiamento, potenza, caos e magia.