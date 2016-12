Cinque consigli per cambiare il rapporto con il tuo corpo e la vita

1. Da anni cerchi di dimagrire ma la parola "dieta" nella tua mente evoca l'immagine di un carcere? Cambiare il modo in cui interpretiamo gli eventi è fondamentale per focalizzarci sugli aspetti positivi anziché solo sui lati negativi. Abbandona l'idea della dieta e sostituiscila con un nuovo pensiero: stare in forma. Improvvisamente prenderai contatto con un bisogno nuovo del tuo corpo e una maniera diversa di sperimentare la tua fisicità.



2. Scegli un'attività fisica da iniziare a praticare subito. Se è qualcosa che riesce a portarti il buon umore, ai benefici sul piano fisico si sommerà una gestione migliore dei livelli di ansia e stress. Una semplice passeggiata all'aria aperta, come testimoniato da diversi studi, accelera il metabolismo, influisce sulla produzione di vitamina D, fondamentale nella prevenzione all'osteoporosi, e permette di riconnettersi con le nostre risorse interiori, favorendo un profondo rilassamento dell'organismo. Programma almeno 30 minuti di attività fisica ogni giorno: puoi sfruttare il percorso verso l'ufficio o il dopo cena.



3. A cosa pensi quando mastichi? Nella società occidentale vengono ingurgitate enormi quantità di cibo, quasi sempre in modo del tutto inconsapevole. I monaci zen hanno una regola per chi si trova nel ruolo del cuoco: pensare solo a ciò che si sta facendo. Mentre tagli, impasti, inforni guarda i tuoi gesti, stai creando ciò che diventerà nutrimento per te e i tuoi cari. Cerca di riflettere sul senso di gratitudine verso il cibo e la vita, e insegna questo semplice approccio, che è già meditazione, ai tuoi figli.



4. Appaga i tuoi desideri: quando ci diamo delle regole troppo ferree si rischia l'effetto opposto, ovvero generare un pensiero ossessivo su ciò che categorizziamo come 'proibito'. La parola d'ordine? Impara a sostituire. Se hai voglia di dolce soddisfa questo bisogno senza eliminare; ti basta scegliere una versione altrettanto gustosa ma con meno controindicazioni in termini di conservanti, grassi e zuccheri. Quando si comincia ad abituare il corpo a nuovi sapori, lentamente si agisce sul tipo di stimolazione senza cambiare il risultato finale: il cervello tenderà ad associare il gusto relativo al dolce a cibi diversi, per esempio frutta, yogurt, frutta secca.



5. Sei più focalizzato sul passato o sul futuro? Sappi che entrambi contengono delle insidie, perché non ti permettono di apprezzare l'unico momento autentico che abbiamo per agire, fare le differenza, vivere: l'attimo presente. Quando ci lasciamo liberi di ascoltarci nel profondo, allora accade che il corpo non sia più un nemico e, piano, piano, si inizi a fare pace con se stessi ritrovando il gusto per la vitalità, buon umore, energia.