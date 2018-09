Astrologia: il ruolo di Saturno nell’Oroscopo

Tra i Pianeti più conosciuti, di cui si sente spesso parlare anche impropriamente per i suoi effetti nefasti, c'è Saturno , famoso per i suoi anelli visibili col telescopio. Le simbologie astrologiche legate a Saturno sono tante e, non a caso, ne è stato fatto pure un film (Saturno contro di Ferzan Özpetek). Perché questo Pianeta mette tanto in soggezione? Quali emozioni rievoca in noi? Che ruolo ha nel nostro Oroscopo personale? Scopriamo perché non è necessario averne tanta paura.

Saturno simboleggia il tempo e infatti, nella mitologia greca, corrisponde a Kronos (dio del tempo) e viene rappresentato come un vecchio dalla lunga barba. La relazione con il tempo conduce alla simbologia del Karma: Saturno infatti restituisce quello che è stato seminato, nel bene o nel male. Spesso i suoi transiti indicano dei momenti della vita in cui è necessario fare delle rinunce o dei sacrifici, ma che aiutano a crescere e ad acquisire maggiori consapevolezze. Dopo un transito significativo di Saturno, è impossibile restare gli stessi di prima ed è questo che può fare più paura.

Saturno invita a distaccarsi da persone o da situazioni che non sono utili alla propria crescita e alla propria evoluzione. Questa separazione spesso genera sofferenza, ma libera dai fardelli che appesantiscono spesso l’individuo.



Anche le regole sono legate a Saturno e dalla sua posizione nel Tema Natale dipendono il nostro senso del dovere, la capacità di assumersi responsabilità, prendere impegni e mantenere le promesse che vengono fatte. Rappresenta anche la figura paterna e il rapporto che si ha con essa fin da quando si è bambini: Saturno, secondo la mitologia, era un padre severo ed esigente ma, se si rispettavano le sue richieste, non c’era nulla da temere.



Il domicilio di Saturno è nel Capricorno, Segno in cui il Pianeta trova un ambiente freddo e austero in cui riesce a manifestare le sue energie senza incontrare alcuna opposizione. Non a caso, i Capricorno sono spesso seri e, da bambini, fanno dei ragionamenti da adulti. Anche il Segno dell’Acquario fa da domicilio a Saturno, che porta saggezza e capacità di distacco.



La sua esaltazione è nel Segno della Bilancia. Saturno infatti si sposa bene con il valore della giustizia e nella Bilancia trova il rigore necessario per realizzare i suoi piani.



L’esilio è nel Segno del Cancro, che è troppo instabile e lunatico per un Pianeta così pretenzioso e desideroso di regole ferree e rigidi schemi da rispettare. Anche il Segno del Leone è un punto di esilio e qui Saturno tende a spegnere il fuoco e i facili entusiasmi.



La sua caduta è in Ariete: questo segno ama le sfide e il pericolo e non è disposto ad accettare le richieste di prudenza e cautela di Saturno.