Astrologia: Luna e Venere nel Tema Natale

La Luna rappresenta il proprio mondo interiore e tutte quelle qualità che vengono definite femminili, come la sensibilità, l’emotività, l’intuito, l’instabilità dell’umore (che viene appunto detta lunaticità). Il fascino della Luna è anche in quello che nasconde, nella sua zona ombrosa e misteriosa.



Venere può essere interpretata non soltanto come l’Astro dell’amore e dei sentimenti, ma proprio come il Pianeta che più di tutti rappresenta il nostro modo di amare e soprattutto di amarci. Prima di amare gli altri infatti, è necessario amare se stessi e la posizione di Venere nel nostro Tema Natale può darci tante indicazioni in questo senso.

Venere è simbolo di bellezza, armonia delle forme, gentilezza, sensualità, apparenza. La Luna invece va più in profondità e simboleggia la donna materna, che nutre e che riesce a instaurare con gli altri un rapporto di intimità e confidenza.



Nel Tema di una donna, avere la Luna e Venere in buon aspetto tra loro significa vivere bene la propria femminilità, avere fiducia della donna che c’è dentro, sentire una grande sicurezza che proviene dalle profondità del proprio mondo interiore. La Luna e Venere sono in buon aspetto tra loro quando formano un aspetto astrologico di trigono o sestile o anche congiunzione. Viceversa, se sono in quadratura o in opposizione, formano un aspetto disarmonico e potrebbero esserci delle difficoltà nell’accettare se stesse: alcune si vedono brutte e invece sono donne bellissime e straordinarie, altre sono talmente insicure di sé da permettere agli uomini di comportarsi in modo poco rispettoso nei loro confronti.



In un Tema Natale maschile invece, un buon aspetto tra la Luna e Venere può indicare che si ha una visione di donna intesa come moglie in armonia con quella di donna-amante. Un aspetto disarmonico invece potrebbe indicare che si ha un certo ideale di donna da avere al proprio fianco diverso dall’ideale di amante che si desidera. Questa dissonanza può portare ad atteggiamenti poco ragguardevoli nei confronti delle donne.