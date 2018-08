Astrologia: scopri il Pianeta Governatore del tuo Segno Zodiacale

ARIETE: il Pianeta governatore dell’Ariete è Marte, che ben rappresenta la natura combattiva e guerriera del Segno. Marte è un forte simbolo maschile e richiama la natura forte e talvolta aggressiva dell’Ariete.



TORO: questo Segno, governato da Venere, non sa resistere ai piaceri della vita. Venere ne esalta la natura godereccia, volta all’appagamento dei propri sensi. Grazie a Venere, il Toro sa amare con grande intensità.



GEMELLI: un Segno perennemente in movimento non può che avere Mercurio come proprio Pianeta governatore. La comunicazione e la rapidità di Mercurio si sposano bene con la mente vivace dei Gemelli.



CANCRO: i nativi di questo Segno spesso vengono accusati di essere lunatici ed è proprio la Luna il Pianeta governatore di questo Segno. (è un satellite, ma il contesto astrologico consente di chiamarlo pianeta).



LEONE: il re dello Zodiaco non può che avere il Sole come Pianeta governatore. Il termine “solarità” ben si addice infatti ai nativi del Segno, che sono persone sorridenti e amano portare luce nel mondo.



VERGINE: la Vergine condivide il Pianeta governatore col Gemelli. Mercurio in questo Segno si manifesta con la logica e la razionalità. Le doti intellettuali tendono a prevalere su tutto il resto.



BILANCIA: il Segno dell’eleganza e della bellezza viene naturalmente governato da Venere, che in questo Segno si manifesta col gusto per l’arte e per la musica, l’armonia delle forme, il naturale senso estetico.



SCORPIONE: il Pianeta governatore di questo Segno è Plutone. Non è un caso che nella mitologia classica Plutone sia il dio degli inferi. Lo Scorpione ha bisogno di divenire cenere per poi rinascere come la fenice.



SAGITTARIO: un Segno così ottimista e fiducioso nella vita e nel destino non può che avere Giove come Pianeta governatore. La fortuna di questo Astro viene ben accolta dai nativi del Segno.



CAPRICORNO: l’algido Capricorno viene governato da Saturno, dio del tempo. È per questo che i nativi del Segno hanno atteggiamenti da adulti sin dalla loro più tenera età. La saggezza è un dono di Saturno.



ACQUARIO: l’Acquario non si accontenta facilmente e ha ben due Pianeti governatori, che sono Urano e Saturno. Mentre Saturno rappresenta le regole, Urano simboleggia la ribellione ad esse. Divertente, no?



PESCI: il Segno più sognatore dello Zodiaco viene governato da Nettuno, dio del mare nella mitologia. Nettuno rende i nativi dei Pesci sensibili, intuitivi e romantici. La spiritualità è un elemento chiave.