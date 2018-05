Segni Zodiacali: cardinali, fissi e mobili

I dodici Segni Zodiacali possono essere suddivisi in tre gruppi in base alla loro modalità (o quadruplicità). È per questo che nell’ Oroscopo talvolta si sente parlare di Segni Cardinali, Fissi o Mobili . Approfondire lo studio delle Stelle e dello Zodiaco ci permette di scoprire sempre qualcosa di interessante su di noi e gli altri. Scopriamo a quale modalità appartiene il nostro Segno Zodiacale o il nostro Ascendente o, per i più curiosi, i Pianeti del nostro Tema Natale. La Modalità o Quadruplicità dei Segni Zodiacali è strettamente legata al ciclo delle stagioni.

I Segni Zodiacali vengono infatti ripartiti in Cardinali (Ariete – Cancro – Bilancia – Capricorno), Fissi (Toro – Leone – Scorpione – Acquario) e Mobili (Gemelli – Vergine – Sagittario – Pesci).



I SEGNI CARDINALI rappresentano l’inizio della stagione. Infatti, il Segno dell’Ariete ha inizio con l’Equinozio di Primavera, il Cancro con il Solstizio d’Estate, la Bilancia con l’Equinozio d’Autunno e il Capricorno con il Solstizio d’Inverno. Solitamente caratterizzano individui dal temperamento audace, pronti all’azione. Ci sono una grande forza di volontà e una grande ambizione che gridano per essere ascoltate. È facile vedere queste caratteristiche nei gesti impulsivi dell’Ariete o nelle ambizioni lavorative del Capricorno. Nel Cancro sono le emozioni che gridano e danno vita all’azione. La Bilancia, più mentale, viene vista come un Segno passivo, ma sente forte la pressione di agire e compiere una scelta.



I SEGNI FISSI coincidono con la fase culminante delle stagioni (Toro – piena primavera, Leone – piena estate, Scorpione – pieno autunno e Acquario – pieno inverno). Il loro compito è quello di continuare la costruzione di qualcosa che è già stato iniziato. Non amano i cambiamenti e si oppongono a tutto ciò che è nuovo. Questo è evidente nel Toro o nello Scorpione che è sempre attaccato al passato, ma può sembrare strano per l’Acquario: provate allora a chiedere ad un Acquario di abbandonare un’idea! L’ostinazione dei segni fissi, molto evidente nel Leone, li porta a conseguire obiettivi che altri difficilmente raggiungono.



I SEGNI MOBILI sono una via di mezzo: Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci annunciano una trasformazione stagionale. Ed è per questo che tra le loro caratteristiche ci sono l’adattabilità, la flessibilità, il movimento, il sapersi adattare alle diverse situazioni. Il Gemelli fa del cambiamento uno stile di vita. Il Vergine si dà delle regole per affrontare qualsiasi ostacolo. Il Sagittario ama il movimento e di conseguenza viaggia sempre. Il Pesci, anche se si lamenta, si adatta al cambiamento meglio di tanti altri, lasciandosi talvolta plasmare.