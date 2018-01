Oroscopo: i 12 segni e il cioccolato

ARIETE - Il tuo elemento, il fuoco, ti chiede di essere audace anche nella scelta delle tavolette di cioccolato da gustare durante le tue pause lavorative o la sera in piacevole compagnia. Ti piacciono i sapori forti e decisi. Per trovare un gusto scoppiettante, puoi sicuramente ricorrere alle tavolette di cioccolato al peperoncino, che abbinano alla dolcezza del cacao la piccantezza! Il rosso del peperoncino per te è sempre un invito a nozze. Ti piace sperimentare questo sapore anche nella cioccolata calda.



TORO - Per te il cioccolato è qualcosa di sacro e non riesci proprio a farne a meno, né quando sei triste né quando sei felice. Non ti attirano i gusti troppo particolari e preferisci mangiare delle barrette classiche di cioccolato fondente con le nocciole, rigorosamente di alta qualità. Con la quantità invece non ti sai dare un limite ed è per questo che acquisti sempre grandi scorte di cioccolato per te e per la tua famiglia. I piaceri della vita vanno condivisi e il cioccolato rientra tra questi!



GEMELLI - Qualsiasi sia la tua età, quando si tratta di cioccolato esce fuori il tuo lato più fanciullesco e giocherellone. Ti attirano le confezioni coloratissime che contengono cioccolatini di tutti i gusti e di tutte le forme, ma la tua scelta ricade spesso sulle classiche barrette di cioccolato al latte con il riso soffiato. Nel tuo caso non si può parlare di vera e propria golosità e condividi volentieri la tua barretta coi tuoi amici o con qualche conoscente con cui desideri stringere amicizia.



CANCRO - Quando si parla di dolci o di cioccolato, tu sei sempre in pole position. Per il cioccolato deve rigorosamente essere dolce e scarti spesso quello fondente, in quanto troppo amaro. Il tuo preferito è il cioccolato con ripieno al latte. Gli ovetti col ripieno bianco e un po’ croccante potrebbero farti impazzire. Ti piace gustare il cioccolato quando guardi un film drammatico o romantico e lo consideri anche un ottimo sedativo in caso di delusioni amorose o vuoti affettivi o tristezza passeggera.



LEONE - Per te il cioccolato potrebbe essere considerato il re dei dolci e ne consumi in gran quantità perché, oltre ad essere buono, favorisce il buonumore. Non ami i gusti troppo elaborati e senti una forte attrazione per il tipico colore giallino del classico cioccolato bianco. Ti fai attirare dalle confezioni più grandi e vistose messe in vendita dai commercianti. Per scaldarti, nei periodi più freddi, ti piace anche sorseggiare la cioccolata calda in tazze sontuose e colorate come il tuo animo.



VERGINE - Sicuramente appartieni al gruppo dei maggiori consumatori del cioccolato light sugar free del tuo supermercato di fiducia. A te il cioccolato fa impazzire, ma ci tieni troppo alla tua linea e sai anche che assumere zucchero non è salutare, anche se in piccole quantità. Ti diverti così a sperimentare le barrette senza zuccheri aggiunti (al latte, bianco o fondente per te è quasi indifferente) e cerchi sempre di trovare un buon rapporto qualità/prezzo o di acquistare tre barrette al prezzo di due.



BILANCIA - Non si può dire che tu sia la persona più amante al mondo del cioccolato, però tutto sommato non ti dispiace. Non ne mangi in grandissime quantità perché hai paura che ti faccia ingrassare e scegli quasi sempre il cioccolato fondente con le mandorle (ti piacciono anche le nocciole, ma ti sembrano meno chic). Solitamente scegli le marche più conosciute e perdi così la possibilità di gustare dei raffinatissimi cioccolatini artigianali più buoni e saporiti, ma confezionati in modo meno elegante.



SCORPIONE - Sei una persona che si sa controllare (quando non ti fanno arrabbiare ovviamente), ma al cioccolato non sempre sai resistere perché tira fuori il tuo lato più dolce e tenero. Per accontentare i tuoi gusti esigenti e sofisticati, ci sono le tavolette di cioccolato con ripieno alla menta. Trovi che il cuore di menta dia un tocco di freschezza in più al cioccolato, esaltandone il gusto a tutti gli effetti. Un cioccolatino gustato dopo cena può essere utile per dare il via ad una serata favolosa!



SAGITTARIO - Tu che ami viaggiare, hai avuto modo di sperimentare il cioccolato di varie località e la tua preferenza ricade sul cioccolato al latte alpino, quello di altissima qualità. Non ami comprarlo al supermercato e preferisci fartelo regalare dagli amici che viaggiano in giro per le Alpi. Per te il cioccolato va gustato come uno dei piaceri più belli della vita. Tratti ogni tavoletta come se fosse un piccolo oggetto prezioso, realizzato per colmare la tua golosità fisica e la tua felicità spirituale.



CAPRICORNO - La dolcezza con te non ha nulla a che fare e purtroppo non si può tentare di addolcirti nemmeno col cioccolato. Per te il cioccolato deve essere amaro e contenere possibilmente una percentuale di pasta di cacao dall’85% al 90%. Tu scegli sempre e rigorosamente il cioccolato extra fondente, scartando qualsiasi tavoletta che contenga l’aggiunta di frutta o altro. Non ti interessa l’aspetto della confezione, ma il suo contenuto. Anche il cioccolato per te è una faccenda seria, su cui non si scherza.



ACQUARIO - A te piace sempre sperimentare sapori nuovi e così, anche quando si parla di cioccolato, vai alla ricerca di qualcosa che possa sorprendere piacevolmente le tue papille gustative. Il cioccolato al latte con ripieno di yogurt e frutti di bosco può sicuramente fare al tuo caso. Trovi che il suo ripieno bianco e rosa sia abbastanza insolito e stravagante. Tuttavia, dopo un po’ di tempo, ti stanchi anche del cioccolato e vai alla ricerca di altre tavolette. Ti piace abbinarlo alle patatine salate!



PESCI - Quando si parla di cioccolato, tiri fuori tutte le tue competenze ed emerge la tua vera golosità. Adori le creme di cioccolato spalmabile, di qualsiasi gusto (anche se consideri il cioccolato fondente troppo amaro per te) e a qualsiasi ora del giorno e della notte. Tra le tue preferite rientrano sicuramente le tavolette di cioccolato bianco con i pistacchi. Non ti importa quante calorie contenga: il cioccolato libera le endorfine e ti fa sentire più felice ed è questo tutto quello che conta!