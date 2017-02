Il tuo dolce ideale? E’ scritto nelle stelle

Dal latino dŭlcis, il sapore dolce costituisce con il salato, l’amaro e l’acido, una delle quattro sensazioni gustative fondamentali che vengono percepite da particolari recettori nervosi presenti sulla lingua. Ogni individuo è in grado di percepire diversamente i quattro gusti fondamentali. Ed è curioso sapere che anche il colore di un cibo può modificarne la percezione di dolcezza. Ad esempio, per aggiungere dolcezza ad una bevanda basterebbe aggiungere del colorante rosso. In genere esiste comunque una preferenza per il dolce e un’avversione innata per l’amaro.



Questo ci aiuta a comprendere perché i dolci ci piacciano tanto. Sono infatti diversi gli studi neuroscientifici che hanno dimostrato che l’assunzione di zucchero o sostanze dolci rappresenti per il cervello una sorta di ricompensa simile a quando si assumono sostanze stupefacenti. Gli zuccheri sollecitano la produzione di dopamina oltre i limiti e per questo le persone si sentono spinte a ripetere quell'esperienza. Diventano dipendenti da quella sensazione di felicità e gratificazione.

Scopriamo insieme, allora, il dolce più adatto per ogni Segno dello Zodiaco.



ARIETE - Nonostante preferiate i cibi salati, ogni tanto qualcosa di dolce è indispensabile per placare le inevitabili ire a cui Marte vi sottopone con una certa costanza. Amate i gusti e le preparazioni semplici, non troppo elaborate. Un ciambellone alla nutella riesce a risvegliare il vostro spirito goliardico e vivace. Alla sua semplicità si unisce un gusto intenso e deciso, adatto per ogni occasione. E poi non servono ingombranti cucchiaini o inutili posatine: gustarlo con le mani vi piace ancora di più.



TORO - Quando si parla di cibo siete i primi a drizzare le orecchie e ad indirizzare ogni vostra attenzione su quello. Non solo amate mangiare, ma anche cucinare. Siete aperti a sperimentare nuove ricette, ma prediligete quelle più tradizionali. I profiteroles al cioccolato, con il loro ricco ripieno di panna o crema pasticcera, con l’accattivante cioccolato fuso che li ricopre, riescono a soddisfare le esigenze golose dei vostri palati, purché le porzioni siano abbondanti. Provateli col cioccolato bianco!



GEMELLI - Quali dolci potrebbero essere adatti per degli eterni bambini come voi? Non siete particolarmente golosi, ci vuole qualcosa che vi incuriosisca e che riesca a rappresentare le molteplici e variegate sfaccettature del vostro carattere. I cupcakes, più che la gola, stuzzicano le vostre menti vivaci: sono piccoli, colorati e si possono decorare a libero piacimento. Le soffici basi, ricoperte di zuccherini colorati e saporiti frosting al burro o al mascarpone, riusciranno a stupire i vostri ospiti.



CANCRO - C’è un legame magico tra voi e i dolci. Non riuscite a farne a meno e a volte avete come l’impressione che siano gli unici che riescono a capirvi davvero quando siete tristi o malinconici. È un peccato che non abbiano il dono della parola. Appassionati di marshmallow e orsetti gommosi, il massimo della dolcezza lo trovate nella torta caprese. Il gusto e la dolcezza delle mandorle si fonde col burro e, a seconda del vostro lunatico umore, potete scegliere se aggiungere il cacao o la scorza del limone.



LEONE - Voi non pretendete che un dolce sia buono e nemmeno esteticamente perfetto. Per voi l’importante è che sia appariscente, vistoso. Siete tra i migliori clienti della pasticceria più famosa della città e ci tenete a farlo notare. La torta meringata, è il dolce elegante e scenografico maggiormente in grado di soddisfare le vostre aspettative. Il sapore della panna montata con le meringhe farà felici anche i più piccoli. Servita su piattini dorati, sarà una delizia per gli occhi oltre che per il palato.



VERGINE - Siete degli amanti dei dolci fatti in casa. Se siete voi a prepararli, vi attenete con estremo rigore sia alle dosi che ai tempi di cottura previsti dalla ricetta. In cucina emerge il vostro perfezionismo e la vostra attenzione nella cura di ogni dettaglio. Un dolce tradizionale, come la torta della nonna, racchiude in sé tutto ciò che vi serve per sentirvi degli abili pasticceri. Però la pasta frolla deve essere friabile al punto giusto, la crema al limone ben bilanciata e i pinoli di alta qualità.



BILANCIA - Uno dei vostri sogni è quello di poter mangiare dei dolci ipocalorici. State molto attenti alla linea e perciò scegliete ingredienti come lo zucchero di canna oppure la margarina in sostituzione del burro. Dopo aver scoperto l’esistenza di marmellate “light”, il dolce che vi rappresenta è sicuramente la crostata alle arance. Una crostata ben fatta per voi è come un’opera d’arte. L’aroma degli agrumi stimola il vostro olfatto a tal punto da farvi dimenticare il numero di calorie che state per ingerire!



SCORPIONE - Siete dei tipi tosti, ma appartenete pur sempre ad un segno d’Acqua. I dolci al cucchiaio vi sembrano troppo “soft”, ma la crema catalana vi fa impazzire. La sua cremosità risveglia il lato più tenero della vostra personalità. La vaniglia, la cannella e il limone le donano quel gusto un po’ speziato, che tanto appaga le papille gustative. Ciò che più vi da gusto è però il caramellare lo zucchero di canna con la fiamma. Il contrasto della crema con la crosticina croccante è per voi qualcosa di sublime.



SAGITTARIO - Anche i dolci per voi devono avere un retrogusto internazionale. Vi piace scoprire i sapori di ogni luogo che visitate. Il vostro fisico sportivo vi permette di essere golosi ma sempre in gran forma. Un dolce che vi si addice è il cheesecake, nella sua versione americana. Con la sua base biscottata e la crema di formaggio fresco vi appassiona e vi fa venir sempre la voglia di avere un bis. Oltre che coi frutti di bosco, arricchitela con la granella di pistacchio salato: il risultato sarà strepitoso!



CAPRICORNO - Non lo date a vedere, ma siete incredibilmente golosi. Il gelato è la dimostrazione che anche qualcosa di freddo può essere dolce, proprio come voi. Osservandovi gustare un buon gelato si può percepire tutta quella passione che spesso passa inosservata. Siete degli amanti dei gusti più tradizionali come crema o nocciola, ma assaggiate volentieri anche gusti nuovi e originali. La frutta non vi entusiasma. Quando fa freddo, un semifreddo può essere la giusta via di mezzo per appagare i vostri sensi.



ACQUARIO - Anche in cucina desiderate sempre qualcosa di insolito, originale. Ma la vera sfida è trovare un tocco di originalità anche in un piatto tradizionale! Lo strudel, nella suo essere classico, riesce a stupirvi ogni volta col suo gusto raffinato. Adorate inebriarvi del profumo della cannella mischiata alle mele e all’uvetta. I più coraggiosi, noncuranti del risultato finale, sperimenteranno nuove ricette utilizzando un impasto integrale per la sfoglia oppure sostituendo all’uvetta le bacche di goji.



PESCI - Dopo una giornata faticosa, lamentarvi non ha senso se c’è un buon tiramisù che vi aspetta! I biscotti inzuppati nel caffè vi tengono svegli e vi permettono di sognare ad occhi aperti. La dolcezza della crema al mascarpone vi rinvigorisce e vi dona nuova energia. Il cacao infine crea in voi una sorta di dipendenza, dalla quale non riuscite a riprendervi. Per sollecitare anche la vostra fantasia, provatelo nella sua versione alle fragole. Oppure servitelo “al bicchiere”: apparirà ancora più sfizioso.