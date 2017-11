Oroscopo: la pizza giusta per il tuo segno zodiacale

ARIETE - A te piacciono i sapori forti e decisi, ma allo stesso tempo semplici e genuini. La tua pizza ideale sicuramente potrebbe essere la DIAVOLA, la classica pizza col salamino piccante che fa piacevolmente bruciare il tuo palato. L’olio piccante non deve mai mancare nella tua tavola ed è divertente osservarti quando, con estrema impazienza, attendi che ti venga servita. È fondamentale anche che non si raffreddi perché una pizza fredda smorzerebbe istantaneamente la tua grande voglia di divorarla.



TORO - Il formato della tua pizza deve rigorosamente essere extra-large: non puoi rischiare di avere ancora fame dopo averla mangiata. Non ti piacciono le pizze light e solitamente scarti gli impasti integrali o con i cereali. Vedere una pizza senza mozzarella ti rattrista e ti destabilizza. La tua pizza ideale è la BISMARK, col prosciutto cotto e l’uovo. Questa piccola bomba di calorie è in grado di allietare i tuoi sensi e farti tornare il buonumore, alla faccia di chi perde tempo a contare le calorie!



GEMELLI - La tua duplice natura non può che portarti a scegliere una pizza MARI E MONTI. Con ingredienti sia di mare che di terra sicuramente non ti puoi sbagliare. Sorprendere i tuoi commensali è fondamentale per poter gustare la tua pizza al meglio, tra una chiacchiera e l’altra. Ti piacciono gli abbinamenti insoliti e uno dei tuoi preferiti potrebbe essere il guanciale insieme ai gamberetti. Se ti stanchi, metti in atto uno dei comportamenti che solitamente adotti anche in amore: la lasci nel piatto.



CANCRO - Se fosse per te, renderesti dolce anche la pizza. Ed effettivamente provi spesso a farlo, ordinandola con la nutella, soprattutto alla fine del pasto. Se proprio devi sceglierne una salata, allora la QUATTRO FORMAGGI può fare al tuo caso. La dolcezza dei formaggi misti ti fa sentire a casa, anche se ti trovi al ristorante o in pizzeria. Il tocco audace del gorgonzola fa emergere la tua vera natura: nonostante la tua innata tenerezza, non ti tiri mai indietro se è il caso di tirar fuori le unghie!



LEONE - Tu non ti accontenti di pochi ingredienti: vuoi una pizza che ti soddisfi con vari sapori, diversi ma ben assortiti tra di loro. Una stagione non ti basta, le vuoi tutte! La QUATTRO STAGIONI, con prosciutto cotto, funghi, carciofini e olive nere può sicuramente accontentarti. Un altro sfizio che adori toglierti quando ordini la pizza, è quello di ordinarla col cornicione ripieno di ricotta saporita e salame. La goduria che provi nel mangiarla, ti fa sembrare di vivere nell’Olimpo tra gli dei!



VERGINE - Per una persona come te, attenta a seguire un’alimentazione ben bilanciata, è importante scegliere una pizza con un impasto di facile digeribilità. L’impasto integrale è uno dei tuoi preferiti e il fatto che sia più sano lo rende anche più gustoso ai tuoi occhi. Per quanto riguarda il condimento, invece, non puoi rinunciare alle verdure di stagione. E ti accerti sempre che la tua pizza ORTOLANA contenga verdure grigliate e non fritte. Trattandosi di carboidrati, preferisci mangiarla a pranzo!



BILANCIA - La cosa più importante per te nella scelta della pizza è che si tratti di una pizza al piatto perché tu detesti mangiarla con le mani. E possibilmente vorresti un condimento raffinato e ricercato. Non ti piace esagerare, tranne che nella qualità degli ingredienti: mozzarella di bufala DOP, pomodoro San Marzano, basilico fresco e olio evo possono rendere una pizza MARGHERITA la cosa migliore che tu possa desiderare da gustare in compagnia. Anche il profumo dell’origano non ti dispiace affatto.



SCORPIONE - Sei una persona troppo riservata e misteriosa per mostrare agli altri il contenuto della tua pizza. La tua pizza ideale non può che essere il CALZONE. Ti piace al forno, ma non hai paura di osare gustarlo nella sua versione fritta. Al suo interno si possono scoprire i sapori semplici e delicati del pomodoro e la mozzarella, così come i sapori più forti e aromatici come quelli di salsiccia con friarielli. Le vie di mezzo non ti sono mai piaciute. Per una pizza bollente ci vuole una birra ghiacciata!



SAGITTARIO - Per te la pizza è sinonimo di allegria e divertimento. Ti piace frequentare i ristoranti e le pizzerie più in voga del momento e non ti dispiacciono nemmeno le pizze al taglio, da mangiare mentre passeggi. Tra le tue preferite rientra sicuramente la classica pizza WURSTEL E PATATINE (se c’è, pure la maionese), che puoi gustare in qualsiasi città. Non ti importa se l’impasto è sottile o spesso però può essere un buon argomento per conversare col pizzaiolo e mettere in mostra tutto quel che sai.



CAPRICORNO - Conosci a memoria il menù delle pizzerie locali, soprattutto i prezzi. Il risparmio è una delle tue priorità anche quando si parla di pizza e, una volta trovata la migliore pizzeria per qualità e prezzo, tendi a renderlo un luogo abituale. Tra le tue pizze preferite rientra sicuramente la BOSCAIOLA, tradizionale con i funghi champignon e la salsiccia, gustosa e saporita anche nella sua versione bianca. Se la ordini a domicilio, ricordati che è buon uso lasciare la mancia a chi te la consegna.



ACQUARIO - Ti piace sfogliare il menù, alla ricerca della pizza più stravagante e originale. Tra i tuoi gusti preferiti ci sono i frutti di mare e ti piace l’idea di abbinarli alla mozzarella o ad altri formaggi. Dopo aver sperimentato i condimenti più bizzarri come l’ananas o il mais e lo zenzero, ormai ti affidi direttamente alla PIZZA DELLO CHEF. E se ti sorprendesse proponendoti una buona pizza napoletana? Non sottovalutare il potere e la bontà delle cose semplici: potrebbero stupirti per davvero!



PESCI - L’indecisione nella scelta della pizza è sempre tanta per te. Ti piace un po’ tutto, ma hai paura che alcune cose cucinate in un determinato modo possano farti star male. Ci tieni molto alla pulizia del locale e verifichi sempre che posate e bicchieri siano lindi. Dopo pochi minuti il cameriere si potrà accorgere che di CAPRICCIOSA non c’è solo la pizza che hai ordinato! Sei sicura che “una pizza capricciosa senza prosciutto e funghi, con olive taggiasche e melanzane” non abbia un altro nome?