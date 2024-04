Media Israele: "L'Egitto propone liberazione 33 ostaggi, unici vivi" | Tel Aviv replica: intesa in tempi brevi o entriamo a Rafah

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 204.

Un funzionario israeliano dice che una delegazione egiziana sta tentando di riaprire i colloqui con una proposta che comporterebbe il rilascio di 33 ostaggi, gli unici ancora in vita. Lo Stato ebraico conferma la propria posizione: intesa in tempi brevi o entriamo a Rafah. L'esercito israeliano affermano di aver ucciso coi droni un leader del gruppo terroristico della Congregazione Islamica, nel sud del Libano. E l'Idf starebbe ammassando carri armati al valico di Rafah per invadere la città.