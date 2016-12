28 maggio 2015 Tendenze estate: pantaloni Capri mania, ecco come valorizzarli I nostri suggerimenti su come abbinare questo capo must have per avere un look sportivo, sexy oppure alla moda Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - La moda spesso propone dei capi non sempre facili da abbinare, è questo il caso di un revival: i pantaloni Capri. Si contraddistinguono per la loro silhouette sopra alla caviglia, a volte larghi e scampanati, altre più stretti e a vita alta, ma sempre di qualche centimetro più corti rispetto alle misure standard. Scoprite tre look, a seconda del vostro stile, per abbinarli al meglio.

Look di tendenza - Ispirato al safari, si compone di pantaloni semi-cargo in verde militare, giacca e maglia bianca. Per il pezzo sopra puntate su un modello importante, come quello proposto da Burberry, e accostateci una t-shirt in cotone semplice di The Row. Per i pantaloni puntate al modello molto trendy di Marc Jacobs.



Look sexy - Per essere femme fatale, ma con garbo, giocatevi la carta del nero e abbinate un top corto con ruches a dei pantaloni scampanati. Le scarpe perfette sono i sabot, come quelli firmati Gianvito Rossi. Per gli altri due capi affidatevi a VIKA GAZINSKAYA per la parte superiore e a Stella McCartney per quella inferiore.



Look sportivo - La versione più casual esiste. Prediligete dei pantaloni con stampa, magari a righe sottili, e completate la mise con una felpa in cotone. Isabel Marant Etoile vi fornisce i pantaloni perfetti, effetto slim ma non troppo con righe di tre colorazioni, la felpa è grigia firmata T by Alexander Wang e le sneakers sono in pelle bianca di Jimmy Choo.



