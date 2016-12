Tailleur: 3 look da sfoggiare in ufficio

Giacca corta e pantaloni a zampa - Per un risultato stiloso, scegli un tweed dal taglio cropped in tinta tenue e divertiti con colori e accessori. Un esempio? La giacca di Ètoile by Isabel Marant in filati grigi e beige sui fared pants di Max&Co in un’intensa nuance di arancione che ben si sposa con il verde bosco della blusa romantica in crêpe de chine firmata Fendi. Completa con i tronchetti in velluto di Miu Miu con tacco sagomato e con il cappello fedora grigio di Rag & Bone.



Blazer oversize e pantaloni a sigaretta - Un ensemble spezzata dal taglio androgino da smorzare con qualche accessorio iper femminile. Punta sulla giacca spigata dalla linea ampia di Zara in tinta grigia e abbinala ai pantaloni dritti e neri, con piega sartoriale, di Chloé. Aggiungi una nota grintosa con il foulard rosso a stampa animalier di Saint Laurent e dai un tocco bon ton con le pumps in suede nero di Miu Miu dal design moderno d’ispirazione slip on.



Giacca romantica e cropped pants - Un completo femminile e contemporaneo. Scegli una giacca in tinta rosa dal taglio corto con maniche ampie e abbinala a un paio di pantaloni neri alla caviglia, come i culottes proposti da Marni in doppio crêpe di lana con gamba larga e dritta. Abbina una blusa essenziale in tinta avorio - ti suggeriamo il modello in seta di Tom Ford - e, ai piedi, gli ankle boots in pelle di Gianvito Rossi dalla silhouette arrotondata in punta e con tacco medio squadrato.



