Cappelli di tendenza: 15 modelli su cui puntare in autunno

1) Essenziale e androgino come il modello di A.P.C. in tinta cammello che ricorda i copricapo da uomo. Ideale per completare il look con una nota mascolina.



2) Esuberante e sopra le righe in ogni dettaglio, il cappello di Gucci in feltro di lapin è la scelta giusta per dare un twist di ironia e di allegria agli outfit monocolor. Originale a partire dal colore: la nuance più zuccherosa di rosa esaltata dalle applicazioni ricamate che ricordano le maschere azteche. E poi ci sono paraorecchie, trecce e pompon.



3) Voglia di rock? Il fedora Rockstud di Valentino ti accontenterà con le sue iconiche borchiette luminose che spiccano sul feltro nero.



4) Bordeaux e intrigante, il Jensen in feltro di Maison Michiel ti darà un’aria da vera diva con la sua tesa larga che cela leggermente lo sguardo.



5) Asimmetrico e in colori a contrasto. Per sdoganare il classico total black punta sul cappello di Mango nero con fascia blu elettrico. Il dettaglio in più è l’ampiezza della tesa: è stretta sul retro e tende ad ampliarsi sul davanti.



6) Allure retrò. Copri la fronte con il cappello in feltro di Lanvin e divertiti a giocare con l’effetto vedo non vedo della tesa larga che copre la fronte.



7) Mannish inspired: il fedora di Stella McCartney in feltro di lana blu scuro è l'accessorio di classe che completerà con stile e originalità la tua ensemble.



8) Spirito street alla riscossa con il berretto di Alexander Wang: è in angora, in tinta nera e riporta una maxi scritta dorata ‘strict’, severo, a contrasto con lo stile del modello, perfetto per dare un tocco casual al tuo tailleur da ufficio.



9) Tanta voglia di tenerezza sul cappello nero in cashmere di Dolce & Gabbana su cui spunta un tenero orsetto di peluche. Portalo con te per una giornata all’aria aperta.



10) Un passepartout da avere sempre in borsa: il berretto blu navy di Balenciaga in lana e seta è minimal, caldo, comodo da portare. E soprattutto si abbina a tutte le sfumature del tuo guardaroba.



11) Lezioso e bon ton in tinta rosa pastello, il berretto in cashmere di Barrie è la nota romantica da avere sempre a porter.



12) Verde petrolio e a tesa larga: il borsalino di Zara non ti farà passare inosservata sia per il colore intenso sia per il modello deciso e di carattere.



13) Giallo che passione! Illumina il look con l’incandesente panama in feltro di lana con nastro a stampa geometrica firmato Weekend Max Mara.



14) Luminoso altrettanto è il clochè arancione di Max&Co. Quale scelta migliore per portare un po’ di luce alle giornate più buie e piovose?



15) Vintage e molto elegante. Sembra uscito dal passato il modello a cupola alta di Mature Ha. in una intensa nuance di blu che si poggia delicatamente sul capo, per un risultato molto sofisticato.



