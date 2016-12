La moda di primavera risplende di arancione

È vitaminico e molto femminile l'abito di Balmain, innervato dalla vita in giù di vaporose ruches che si muovono ad ogni passo. La maison punta al color block e lo combina con sandali e cintura ton sur ton, generando un effetto esplosivo.



Le nuance agrumate risplendono anche in casa Emporio Armani. Tra gli altri look visti in passerella, a noi è piaciuto molto il gioco di contrasti tra rosa quarzo e arancione che impera sull'ensemble blazer-pantaloni, abbinato a blusa e maxi cappello en pendant.



A proporre il tailleur sono anche Altuzarra, che punta tutto su un binomio monocolore. E Moschino che nel suo completo giacca-gonna, bordato da strisce catarifrangenti, rievoca l'ispirazione al "work in progress" di un cantiere stradale.



In campo di accessori, si tinge di arancio il basco a righe di Gucci, molto brioso con il suo fascino parisienne. Mentre vantano un sapore più sexy, i guanti lunghi fino al gomito di Dries Van Noten, complice il loro l'effetto see-through. Per noi, poi, è stato colpo di fulmine con la clutch rigida di Valentino nella forma di un ananas con foglie verdi tempestate di cristalli luminosi che accentuano la vivacità della borsa.



Quanto alle scarpe, i nostri occhi sono caduti sulle pumps altissime a punta di Christian Louboutin e sulle Mules Camille con zeppa spessa in sughero di Chloé. Per le inguaribili sportive, invece, sono perfette le sneaker di Nike con la tomaia in rete, molto cool nel colore delle arance.



