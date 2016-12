27 febbraio 2015 Ironica, colorata, eccessiva: è la donna di Moschino Il designer americano mescola gli elementi della cultura street con le icone di Bugs Bunny & Co: il risultato è un trionfo pop Tweet google 0 Invia ad un amico

11:10 - Sono in tanti a storcere il naso di fronte al lavoro che Jeremy Scott sta portando avanti da Moschino da quando ne è diventato il direttore creativo, nell'ottobre 2013. In molti gli rimproverano di non rendere giustizia allo spirito irriverente e all'autoironia tipica del marchio fondato da Franco Moschino, ma bisognerà pur ammettere che grazie al designer americano, Moschino è tornato ad essere un brand desiderato, soprattutto fra il pubblico più giovane. E la collezione autunno inverno 2015 non fa eccezione.

Dopo il tributo a McDonald's e quello a Barbie delle passate stagioni, studiati per diventare virali sui social media sin dal momento in cui le modelle calcavano la passerella, questa volta Scott si impegna sul serio e presenta una collezione sportswear dove a mescolarsi sono gli elementi della cultura street americana - i pantaloni e le collane da rapper, i cappellini alla pescatora, le magliette da basket - con le icone dei cartoni animati dei Looney Tunes.



Bugs Bunny, Titti, Silvestro, Tasmania, Piggy: non è difficile immaginare quanto piaceranno le felpe e le magliette con i loro volti, esattamente come gli zainetti e le borse voluminose e in colori shocking, vero classico Moschino. Ma ci sono anche lunghe giacche di piumino, salopette e jeans, larghi e strappati, con le toppe o come camicia che fa da vestito.



Esattamente come per le altre sfilate di Scott, anche quella di ieri sera è stata un trionfo pop, che si è conclusa con una serie ben riuscita di abiti da sera decorati dai graffiti, in linea con l'inspirazione generale.



