Seducente e ammaliante, la primavera 2016 è a rete

Dress: Asimmetrici, multicolor, lunghi o corti. Gli abiti a rete sono molto audaci. Fate esplodere tutta la vostra sensualità nel lungo abito bianco di Balmain che fascia la silhouette. La trama a maglia larga che lascia intravedere non poco, è la glorificazione di un sex appeal imperativo. Se poi preferite qualcosa di più punk, scegliete il mini dress nero di Saint Laurent che mixa inserti in pelle, increspature e strategici cut out ricoperti da un velo di mesh e cristalli ton sur ton. Si cambia musica invece con Miu Miu, che seppur non si trattenga dal giocare con le trasparenze sul suo mini abito nero in crepe, lo impreziosisce di motivi fruttati nelle sfumature del bianco e del rosa per un risultato molto romantico.



Top: Per un look dall'appeal rock-chic, puntate sul connubio tra rete e total black: scegliete la t-shirt nera di Balenciaga e portatela con disinvoltura su una fascia aderente e su un paio di jeans slim-fit neri. E se avete voglia di sedurre anche in palestra, non lasciatevi sfuggire il top blu elettrico di Adidas by Stella McCartney da abbinare a una bralette arancione a contrasto.



Gonne: E' irriverente la gonna affusolata di Moschino che ricorda la rete da cantiere in plastica arancione. Non potete che sfoggiarla con la giacca coordinata. Se desiderate un colore ugualmente forte ma preferite una trama meno appariscente, J.Crew propone una gonna midi a ruota nella nuance del giallo fresco e brillante. Il colore acceso e la scelta della rete smorzano la classicità del modello. Jonathan Simkhai invece mixa intrecci, pizzi e reti nella gonna lunga che modella la silhouette. La tonalità del rosa quarzo le dà quel tocco di romanticismo che affievolisce l'imponenza del mesh look.



Scarpe: Ai piedi fate largo all'eccentricità, se possibile, ancora di più. Illuminatevi con l'arcobaleno dei sandali di Edgardo Osorio for Salvatore Ferragamo con intarsi in suede, mesh nude e tacco a stiletto. E se non è abbastanza, salite sugli altissimi boots di Sophia Webster intarsiati di lustrini e lucide paillettes nelle vivaci sfumature arancio, rosa, blu e turchese. Sarete molto sexy e conquisterete il centro della scena, ovunque voi siate!





