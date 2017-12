Moda: gli abiti short and chic per le serate di fine anno

Short and beautiful: potrebbe essere lo slogan a cui ispirarsi per i look da sfoggiare in occasione delle Feste di fine anno. Per una serata in discoteca o in un ristorante elegante, o anche semplicemente per stupire gli amici in occasione di un brindisi, ecco i mini-abiti più sensuali e preziosi da sfoggiare proposti dalle Maison più prestigiose nelle sfilate dedicate alla moda autunno-inverno 2017-18. E se il budget non permette si spingersi così in alto, si possono almeno trovare tanti spunti a cui rifarsi per una mise davvero all’ultimo grido.