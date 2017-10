Moda: l’autunno si accende di rosso

Chi ama i colori acces i ne sarà felice: il trend moda per la stagione autunnale è il rosso . Ci si può sbizzarrire con la tonalità, dal rubino all’aranciato, dallo scarlatto al burgundy, ma sempre di rosso si tratta. Per fortuna il rosso dona a tutte: perfetto per le more, illumina le bionde; solo chi ha i capelli rossi deve prestare un po’ di attenzione alla nuance ed evitare magari di indossare questo colore nella parte alta della figura. Per il resto via libera ai total look , ai mix con altri colori e, per chi non se la sente di osare, almeno a qualche dettaglio .

Gli stilisti, sulle passerelle delle diverse Fashion Week con le collezioni autunno inverno, si sono sbizzarriti con un tripudio di cappotti, vestiti, colli di pelliccia e accessori, soprattutto borse e stivali. Da Giorgio Armani a Max Mara, a Missoni ed Ermanno Scervino: non c’è maison che non lo abbia proposto nella sua collezione. Il dettaglio più hot della stagione? Sono senza dubbio gli stivali cuissard rosso fiammante, come quelli proposti, ad esempio, da Fendi.



Il tota look è un vera sferzata di colore e di energia che accende le giornate grigie e un po’ uggiose dell’autunno, ma gli abbinamenti più “tranquilli” sono sempre possibili. Il più classico è quello con le tonalità neutre come il nero e il bianco o il beige, ma quest’anno il mix più in voga è con il blu, sia nelle tonalità navy che con quelle molto intense.



Chi non se la sento di osare, può sfruttare le proprietà energizzanti del rosso in un capospalla, in una giacca o un pullover, o ancora come dettaglio, per illuminare una mise che altrimenti risulterebbe troppo sobria: bastano un paio di stivaletti o una decolleté rossa, una borsa fiammante, et voilà! Il gioco è fatto.