Tendenze moda: il fascino delle mini-bags

Anche se la borsa è il luogo in cui cerchiamo di far entrare tutto il nostro mondo, la mini-bag è un piccolo universo, intimo e prezioso, a cui è impossibile resistere. Indispensabili per una serata importante, ma civettuole e divertenti anche per le uscite di tutti i giorni, le mini borse ci tentano come un gioiello e ci invitano con simpatia a tenere a portata di mano solo l’indispensabile. Chi è convinto che less is more, trova nella mini-bag un modo divertente e prezioso per indossare questa filosofia.