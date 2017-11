Moda: i primi freddi ci vestono come.. un peluche Ansa 1 di 19 Olycom 2 di 19 Ansa 3 di 19 Ansa 4 di 19 Ansa 5 di 19 Ansa 6 di 19 Ansa 7 di 19 Olycom 8 di 19 Ansa 9 di 19 Olycom 10 di 19 Ansa 11 di 19 Ansa 12 di 19 Ansa 13 di 19 Ansa 14 di 19 Olycom 15 di 19 Ansa 16 di 19 Olycom 17 di 19 Olycom 18 di 19 Olycom 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La pelliccia si conferma capo di tendenza, ma stavolta in una rivisitazione più spiritosa e irriverente che preziosa, per il massimo del comfort anche con la colonnina di mercurio sotto zero… o quasi. Chi lo desidera potrà vestirsi di pelo letteralmente dalla testa ai piedi, ad esempio con i cappelli colorati e i boots proposti da Prada, oppure con il cappotto “effetto pecora” di Marni, oppure ancora i giacconi colorati di Fendi.



Anche se la parte del leone tocca a cappotti e i giacconi, tutti di dimensione maxi e all’insegna del colore, anche nelle palette più sgargianti e sbarazzine, non mancano gli accessori di pelo e pelliccia, dalle calzature alle borse, come si è visto su tante passerelle.



Insomma, quando il momento verrà non dovremo temere il freddo. Qualche cautela è d’obbligo però se non siete altissime di statura: in questo caso l’effetto orsacchiotto potrebbe diventare davvero eccessivo. Se non volete rischiare, basta limitare il look a una citazione, con un accessorio, con un bel collo o un grande colbacco da zarina.