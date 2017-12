Moda: l’eleganza luminosa dell’argento

Manca meno di un mese alle Feste di fine anno ed è ora di cominciare a pensare ai look da sfoggiare per le serate che ci attendono. Uno dei grandi must dell ’inverno 2017-18 è l’argento , un grande classico che molti stilisti non hanno mancato di portare in passerella in tutte le Fashion Week dedicate alla stagione fredda di quest’anno. Se temete l’effetto cioccolatino, ricredetevi subito: nelle proposte moda viste in sfilata non c’è niente di più lontano da ciò. Ecco le proposte a cui ispirarsi per i nostri look scintillanti.

Moda: bagliori dʼargento Olycom 1 di 16 Olycom 2 di 16 Olycom 3 di 16 Olycom 4 di 16 Olycom 5 di 16 Olycom 6 di 16 Olycom 7 di 16 Olycom 8 di 16 Olycom 9 di 16 Olycom 10 di 16 Olycom 11 di 16 Olycom 12 di 16 Olycom 13 di 16 Ansa 14 di 16 Ansa 15 di 16 Ansa 16 di 16 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L’argento è una tonalità luminosa e iridescente, da indossare in un total look molto raffinato o almeno in una citazione. E’ una nuance che accentua le bellezza della luce in mix con il bianco, o che si può scegliere in tonalità più brune, raffinatissime e molto eleganti.



Lo stilista che più di ogni altro ha messo l’argento in primo piano nella sua collezione per l’Autunno Inverno 2017-18 è Chanel, che lo ha proposto declinato davvero in mille modi, con effetto anche un po’ Space Style, ad esempio nelle fasce fermacapelli, preziose come corone, negli stivali con la punta a contrasto, diventati subito un vero e iconico must have della stagione, nelle borse e soprattutto nelle giacche e nelle grandi e futuristiche cappe, forse più appariscenti che portabili. Tanto argento anche nella sfilata parigina di Paco Rabanne e in quella di Genny, che ha scelto nuance più brune, ma sempre scintillanti, per un effetto metal molto sofisticato.



Chi vuole puntare su un effetto molto sexy può ispirarsi alle creazioni in maglia d’argento di Julien Macdonald che ha proposto capi di taglio iper sensuale e con intrigante effetto vedo-non vedo, o sullo splendido abito a collo alto e spacco asimmetrico di Prabal Gurung.