Moda: l’inverno ci veste di bianco

Quest’anno la moda ci invita a un Bianco Natale. Forse perché la neve è tornata finalmente sui monti, ma anche perché il bianco si ripropone come stile ideale per le serate di festa, sia in famiglia, sia nelle occasioni più formali. Per un capospalla, per l’ecopelliccia o per un outfit completo, le nuances candide sono uno grandi trend dell’inverno 2017-18.

Il cappotto, il trench o l’ecopelliccia, anche in formato maxi e in stile teddy-bear, sono stati proposti in versione candida da moltissimi stilisti, a cominciare da Chanel, Moncler e Tory Burch. Le forme sono per lo più lunghe e avvolgenti, ma possiamo scegliere la lunghezza che vogliamo: in versione lunga, a tre quarti o corta come un bolerino, l’importante è sentirsi comode e al caldo.



Bianco di gran moda anche per i pantaloni, a sigaretta o palazzo, per le gonne di tutte le lunghezze, per gli abiti, sia lunghi che corti, da portare in versione tutta candida o con qualche tocco di nero o di colore.



Il colore candido sposa bene anche con pizzo, balze, punti luccicanti e dettagli ultra femminili: da provare è anche l’abbinamento con l’argento, come propone Chanel per illuminare ancora di più ogni look.



E per finire, il bianco “sposa” anche gli stivali, altro accessorio di grande tendenza per la stagione, come propongono ad esempio Valentino e Scognamiglio.