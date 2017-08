Moda da spiaggia: che cosa indossi sopra il costume?

Moda da spiaggia: casa indossi sopra il costume? 1 di 11 Istockphoto Istockphoto Moda da spiaggia: casa indossi sopra il costume? Copricostume bianco - E' fresco e ripara dal sole 2 di 11 Istockphoto Istockphoto Moda da spiaggia: casa indossi sopra il costume? Abitino di pizzo : un must dell'estate 2017 3 di 11 Istockphoto Istockphoto Moda da spiaggia: casa indossi sopra il costume? La camicia rubata a lui : un altro super classico 4 di 11 Istockphoto Istockphoto Moda da spiaggia: casa indossi sopra il costume? Mini abito colorato : sfrutta quelli che hai già nell'armadio 5 di 11 Istockphoto Istockphoto Moda da spiaggia: casa indossi sopra il costume? Camicia trasparente : bella e allegra, puoi maltrattarla senza riguardi 6 di 11 Istockphoto Istockphoto Moda da spiaggia: casa indossi sopra il costume? Caftano: ti dà un’aria misteriosa ed esotica 7 di 11 Istockphoto Istockphoto Moda da spiaggia: casa indossi sopra il costume? Maxi T-shirt : altro grande "classico" per la spiaggia 8 di 11 Istockphoto Istockphoto Moda da spiaggia: casa indossi sopra il costume? Mini shorts : perfetti da mattina a sera 9 di 11 Istockphoto Istockphoto Moda da spiaggia: casa indossi sopra il costume? Maxi dress: è un grande amico dei primi giorni sulla spiaggia 10 di 11 Istockphoto Istockphoto Moda da spiaggia: casa indossi sopra il costume? La tutina : ti lascia frsca e libera nei movimenti 11 di 11 Istockphoto Istockphoto Moda da spiaggia: casa indossi sopra il costume? Crop top a righe: dove se non sulla spiaggia? leggi dopo slideshow ingrandisci

Copricostume bianco – Di lino leggero o di cotone impalpabile è l’ideale da indossare in spiaggia. E’ anche perfetto per i primi giorni di esposizione al sole per riparare la pelle quando la crema solare non è sufficiente. Ricorda che si continua a prendere il sole anche sotto l’ombra dell’ombrellone, per cui se sei a rischio scottatura la miglior protezione è coprirti. Se sei già arrossata, tieni addosso il copricostume anche quando fai il bagno: l’effetto maglietta-bagnata è sempre super sexy.



Abitino di pizzo – E’ uno dei grandi trend dell’estate 2017. Riveste, nasconde in modo tattico il mezzo chilo di troppo, ma se è abbastanza traforato non impedisce di abbronzarsi.



La camicia rubata a lui – La maxi camicia è una grande alleata del mare e ha sempre un effetto easy chic. Ripara dal sole e, se sei romantica, ti darà la sensazione… di trovarti sempre tra le sue braccia.



Mini abito colorato – Si indossa con semplicità e si porta con nonchalance. Probabilmente ne hai parecchi nell’armadio: sfrutta quei vestitini che hai comprato e che magari non hai potuto godere perché sono troppo corti o trasparenti per essere indossati in ufficio, ma non abbastanza eleganti per la sera.



Camicia trasparente – Un altro trend tornato in auge nelle ultime stagioni. Sono colorate, leggerissime, puoi strapazzarle quanto ti pare perché più sono stropicciate più sono belle.



Caftano – Ti dà un’aria misteriosa ed esotica e può diventare molto chic. Interpretalo secondo il tuo gusto, ma se il tessuto non è leggerissimo, prevedi un’alternativa per i momenti più afosi della giornata.



Maxi T-shirt – E’ un altro pezzo forte per la spiaggia. Sceglila larga, morbida, coloratissima. Ti darà allegria e di riparerà dal sole.



Mini shorts – Da usare sul bagnasciuga e sul lungomare. Di jeans, di cotone, bianchi o colorati, sono il classico passepartout giorno-sera, dal mattino fino all’aperitivo in spiaggia. Non possono mancare nella valigia delle vacanze.



Maxi dress – Come il caftano, è un grande amico dei primi giorni sulla spiaggia, quando si comincia a prendere il primo sole e ancora non ci sente in condizioni perfette. Bianco o coloratissimo è sempre molto glam, specie se indossato con un grande cappello di paglia.



La tutina – Quest’anno è di gran moda. Sceglila di cotone leggero e di forma comoda: ti lascerà fresca e libera nei movimenti.



Crop top a righe - Lo stile navy è uno dei must dell’estate 2017. Indossa il tuo top a righe direttamente sul costume da bagno, o anche con un paio di mini jeans o una gonnellina corta: potrai coprirti o scoprirti “a pezzetti” per il massimo della praticità.