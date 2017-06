Moda: in bianco, come vuole l’estate

Look total white, vero must delle giornate (e delle sere) d’estate. Che sia candido, perlaceo, ghiaccio, trasparente o di pizzo, l’importante è che sia bianco . E’ un colore che sta bene a tutte (con qualche piccolo accorgimento anche alle curvy), valorizza l’abbronzatura e illumina il look. Ecco le proposte moda degli stilisti presentate in passerella, a cui ispirarsi per inventare il proprio outfit .

Gli stili sono davvero infiniti. Ci sono i mini abiti, come quelli proposti da Fendi, Byblos e Blumarine; gli abiti sexy e importanti per la sera (a noi sono piaciuti quelli di Genny e di Fisico), le tute da giorno e da sera, come quelle di Ermanno Scervino e di Angelo Marani. Non mancano gli abitini svolazzanti, come quello di Moschino, né le trasparenze di Les Copains, lo stile urban chic di Max Mara e di Salvatore Ferragamo, la raffinata femminilità di Laura Biagiotti.



I tessuti sono leggeri, i tagli scivolati e le nuance molto varie, dal bianco ghiaccio al calore dell’avorio. Insomma, nella valigia delle vacanze o del weekend un capo o un look white è un pasepartout che non deve proprio mancare.