Guardaroba di primavera: 50 sfumature di rosa

Il rosa si indossa da solo, in un total look femminile e raffinato, oppure in abbinamento ad altri colori, tra cui è particolarmente trendy il mix con il rosso, ma anche la sovrapposizione con altri toni di rosa. Giorgio Armani lo abbina al nero, o anche al bianco con tocchi di verde acqua, per un look fresco e vitaminico. Chi ama le sfumature tenui può ispirarsi ai toni del cipria, proposto ad esempio da Fendi, oppure al rosa confetto della passerella di Luisa Beccaria. Chi invece ama le nuance particolari, può optare per le varie sfumature che si avvicinano al malva, proposta ad esempio da Gucci.



Chi invece non ama le mezze misure può osare con colorazioni più intense che vanno dal corallo al rosa shocking, fino al fucsia, proposti ad esempio da Laura Biagiotti e Marras. Spesso gli stilisti hanno proposto, nella stessa collezione, diverse declinazioni di questo colore, sia in versione tenue e sofisticata, sia in toni più intensi e vivaci. Sempre molto aggraziato e femminile è il color pesca, da portare anche in abbinamento a un rosa di un paio di toni più chiaro, oppure con l’azzurro.



Se però il colore non ci convince, possiamo limitarci a indossarlo in un accessorio o in una citazione, come una borsetta, una sciarpa o una cintura. Il rosa è molto presente anche nella palette di sfumature per il make up, come si è visto nei back stage delle sfilate delle varie Fashion Week, Insomma, in primavera non potremo farne a meno: tanto vale organizzarsi fin da subito. Perché il rosa non solo un colore, ma un vero stato d’animo.