Moda: i colori più trendy per la prossima primavera

L’inverno sta per finire e le vetrine dei negozi cominciano a mettere in bella mostra le novità per la stagione primavera estate 2018. Come di consueto, la società Pantone, leader assoluto nella certificazione dei colori, ha individuato le nuance più trendy, così come sono state proposte e declinate dagli stilisti nel corso delle ultime settimane della moda internazionali: oltre che in Ultra Violet, colore del 2018, vestiremo di Lime Punch, un energetico giallo fosforescente, di toni di rosa delicato come il Pink Lavender, o di uno splendido marrone cioccolato, l’Emperador.