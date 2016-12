Costumi da bagno: i modelli da sfoggiare in piscina

Le tanto meritate vacanze sono arrivate quasi per tutte e la voglia rilassarsi sotto il sole anche. Se siete in città, regalatevi una giornata rinfrescante in piscina , magari su un roof top. E non dimendicate i capi beachwear giusti per essere trendy anche a bordo vasca. Abbiamo selezionato per voi i costumi da bagno più cool dell’ estate 2016 : dal bikini fantasioso all’ intero dalla silhouette minimal, passando per il modello dal sapore active! Voi quale scegliete?

Bikini - Il due pezzi è un classico intramontabile che per l’estate 2016 si tinge di colori intensi e di stampe floreali ma anche di motivi stripes e di pattern geometrici. A noi piace molto la grafica del triangolo di Emilio Pucci declinato in nuance nere, rosse e smeraldo. Se preferite una tinta unita, vi suggeriamo il rosa dell’Hollywood di Heidi Klein con laccetti intrecciati effetto corda e piccole applicazioni in legno che smorzano il monocolore.



Bikini a vita alta - Lo slip che arriva all’ombelico, o addirittura lo copre, è il modello più trendy dell’estate. Il consiglio? La stampa maiolica del due pezzi dal design anni Cinquanta di Dolce & Gabbana nelle tonalità blu, bianco, verde e arancione. Oppure l’ispirazione afro del bikini reversibile di Isabel Marant con stampe geometriche multicolor. Per un risultato dal sapore ethnic-retrò.



Intero - Un altro must-have di stagione, da sfoggiare sia in tinta unita che a stampa. Specialmente se floreale, come la fantasia del costume di Marysia che svela la schiena e mette in risalto il décolleté con orlo ondulato. Se preferite un taglio minimal, vi piacerà il modello di Bower Swimwear: silhouette anni Novanta con ampia scollatura a U sulla schiena, spalline strette e una vivace sfumatura di arancione.



Ispirazione swim - Se siete delle sportive, buone notizie! Il due pezzi dal sapore active, oltre ad essere confortevole e ideale per fare lunghe nuotate, quest’anno rientra tra i pezzi hot dell’estate. È il trait d’union tra fit comodo e femminilità, il due pezzi di Adidas by Stella McCartney realizzato in tessuto tecnico fucsia, nuance che lo rende oltremodo accattivante. Se cercate un modello più succinto, puntate al Jasmine di Lisa Maria Fernandez: attitude sportiva, effetto optical e maxi zip sul top che accentua il gioco di contrasti tra bianco e nero.



