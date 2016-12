Sapore retrò, linee morbide e tagli sofisticati. Sono le parole chiave dei costumi da bagno a vita alta che attingono dai guardaroba delle pin up degli anni Cinquanta e, rivisitati in chiave contemporanea, si impongono tra i trend dell' estate 2016 . Scoprite con noi i modelli di bikini più cool della stagione e avvolgete il vostro punto vita negli slip high-waisted.

Floreali - Romantica e sofisticata, la stampa a fiori accentua l'allure retrò dei costumi a vita alta. Proprio come il modello di Dolce&Gabbana su cui sbocciano distese di papaveri e margherite su fondo bianco. È delizioso anche il modello di Anna Sui con stampa di enormi rose rosse e foglie verdi che si ispira ai colori e alle vibrazioni delle Hawaii.



Geometrici - Vivaci e multicolor, creano pendant cromatici inaspettati con stampe a righe molto giocose e sensuali fantasie animalier. Un esempio? Il modello firmato Solid & Striped con righe verticali formato maxi in tinte intense a contrasto. O anche il bikini di Mara Hoffman su cui brillano le nuance dell'arcobaleno. Per un tocco sexy, puntate sulla stampa leopardata di Asos.



Monocolore - Sofisticati e bon ton in tinte neutre e delicate. H&M sceglie il rosa cipria per il modello dalla linea pulita impreziosito da occhielli e laccetti stringati. Mentre si tinge di avorio il bikini a fascia di Lisa Marie Fernandez illuminato da bottoni dorati sullo slip.



