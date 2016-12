3 giugno 2015 Borse a mano per l’estate, scopri i nuovi irresistibili modelli Colorate, con stampe, tendenzialmente in pelle: dal bauletto alla 'moon', ecco le forme e le caratteristiche delle proposte per la bella stagione Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Chi l’ha detto che le borse a mano si indossano solo d’inverno? I modelli per l’estate sono vari: coloratissimi, con stampe, oppure basic in pelle classica. Ecco le proposte più interessanti su cui puntare per la bella stagione.



A livello di abbinamento non ci sono limiti, mettetele di giorno con una salopette e delle scarpe da ginnastica, o con dei jeans aderenti e una giacca in camoscio, ma anche di sera, con una mini gonna in pelle e una canottierina semplice.



Tra le varianti sempre in voga ritroviamo il bauletto, in jeans con inserti celeste da Burberry Brit, oppure un modello signorile più ampio, color rosa cipria da Chloé. C’è quella firmata Marni in vernice, adatta alle più sportive, e quella blu mare di Sophie Hulme, con tracolla removibile per il doppio uso.



Le sfumature estive per eccellenza sono il lilla, come quella firmata Christopher Kane, e il rosso con dettaglio della fibbia dorata da Miu Miu. Signorile rosa da Victoria Beckham, ampia al punto giusto per contenere tutto il necessario.



Se volete qualcosa di diverso perché non puntare sul modello rigido con scritta? In alternativa ci sono i modelli “moon” con manico all’interno della forma stessa, una sorta di cut-out pratico.



