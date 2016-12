10 capi oversize per l’Autunno-Inverno 2016

1) Cardigan - Loewe reinterpreta il classico cardigan dando forma al morbido cappotto nero in pura lana vergine, spezzato sul retro da un inserto color block in tinta crema.



2) Cappotto - Caldo e avvolgente come il modello cammello di Max Mara da stringere in vita con cintura ton sur ton.



3) Abito - Dritto a sacco e lungo oltre il ginocchio, che scopre leggermente le spalle in maniera sensuale. Chalayan lo propone in crepe in tinta rossa.



4) Maxi pull-dress - Largo e lungo abbastanza da poter essere indossato da solo come miniabito con un paio di biker rock. A noi piace molto il modello bordeaux di Givenchy con stampa ‘love’ in una sfumatura profonda di rosso.



5) Pelliccia - Caldissima e morbida come un peluche. Un esempio? Il modello blu notte di Helmut Lang ultra soffice e perfetto in combo a ensemble total black.



6) Pullover colorato - Fucsia e lavorato come il modello di Junya Watanabe tempestato di origami e perfetto per dare un tocco brioso al look in pantaloni sartoriali.



7) Maglione cropped - Ampio ma cortissimo. E blu cobalto come lo propone Vika Gazinskaya per ravvivare la mise bon ton in gonna a ruota.



8) Bomber - Voluminoso e incandescente come il modello di Off White in tinta silver, da sfoggiare con abitini eleganti a contrasto.



9) Smanicato - Effetto casual-chic con il cardigan senza maniche in tinta cipria di Miu Miu, da portare con una cinta cuoio in vita.



10) Felpa - Ironia e spensieratezza, sono i codici del modello a stampa lettering firmato Moschino da completare con denim e sneakers.



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it