Ankle boots: gli stivaletti per l’Autunno/Inverno 2016

Alti e seducenti, flat e comodi. Ma anche con tacco scultura, medio e squadrato. Gli stivaletti si riconfermano tra le tendenze dell’ Autunno/Inverno 2016 e sono perfetti per completare con una nota decisa, non solo gli outfit casual ma anche abiti e gonne dal sapore romantico per un’intrigante gioco di contrasto. Dal modello graffiante con tacco a stiletto alla versione rasoterra in stile trekking passando per gli ankle boots dal sapore rock impreziositi da fibbie, borchie e cinturini: ecco i must have da non lasciarsi scappare nella stagione fredda!

Seducenti con stiletto - Iper femminili e carichi di sex appeal. Come i Rockstud di Valentino dalla silhouette affusolata ed elegante, impreziosita da borchie a piramide e da cinturini che chiudono lo spacco laterale. Ancora più carichi di seduzione sono i tronchetti di Jimmy Choo, complici la nuance rosso fuoco e il gioco di cut out.



Inconfondibili con tacco scultura - Intriganti, unconventional e fuori dalle righe, da soli bastano a fare il look. Non passa inosservato il contrasto irriverente che impera sui tronchetti di Dries Van Noten in velluto con tacco metallizzato in un’esplosiva tinta di viola a effetto reptile. Inconfondibile anche lo stile di Marni sugli stivaletti dalla linea pulita in color block, resi accattivanti dal tacco dorato effetto snake.



In stile trekking - Ricordano gli scarponcini da montagna e sono la scelta ideale per dare carattere street al look. Off-White ad esempio rivisita il classico modello americano in suede nero con classica allacciatura rossa e personalizza la suola importante con un dettaglio argentato. Più femminili e lussuosi invece sono gli anfibi di Prada in pelle marrone con cap giallo sulla punta, inserti dorati luccicanti e platform con suola combat.



Flat - Comodi, urban e ideali per completare i look da città. Un esempio? Gli stivaletti in suede di Bottega Veneta con punta arrotondata e suola in gomma granulata in tinta miele. Oppure, per un tocco rock e d’impatto, il modello in pelle nera di Givenchy impreziosito da borchiette silver, cinturini e fibbie a punta.





