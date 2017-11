Moda: sotto l'albero il giusto nightwear

21 novembre 2017 05:00 Moda: sotto lʼalbero il giusto nightwear Si avvicinano le feste e la corsa ai regali è imminente. Non lasciamoci travolgere. Partiamo dagli store che offrono soluzioni per ninne nanne caste e sensual

Prima di intasare le radici del pino natalizio con slip rossi portafortuna pensate a qualcosa di caldo per dormire. Ovviamente anche a qualcosa di freddo per scaldare gli animi ma quella è un’altra storia. Concentriamoci sui pigiami. Il loro stile ha raggiunto mete fashion insperate. Lo stesso vale per le camicie da notte. La sleep wear propone pigiami a tinta unita impreziositi da fiori ricamati ad arte, disegni in tema con il periodo e tanti pois colorati. Ma offre soluzioni anche per gli uomini.

Messi da parte i pigiamoni di flanella a quadrettoni si punta su qualcosa in fresco lana con immagini da macho come le classiche renne agghindate per l’evento.

Non agitatevi cari uomini perché in circolazione trovate anche dei modelli che assomigliano più a delle tute. Questo vale per il tessuto, il taglio e la fantasia. Ottima soluzione per le domeniche casalinghe. Questi pigiami risultano più adatti allo jogging che al letto e accontentano pure le donne. Diverse le proposte a partire dal designer. Ma anche le camicie da notte fanno la loro figura. Quelle sensual spopolano, inutile sottolineare che per chi di sensual ha soltanto i pensieri può acquistare quelle che ritraggono l’allegra brigata dei Peanuts, con Snoopy in prima linea.

Ma entrando in questi negozi andrete a sbattere subito contro completini rosso fuoco, pronti a far esplodere i vostri desideri di acquisti incontinenti. Consegnate il portafoglio e portatevi a casa qualcosa.

In questo periodo, soprattutto a Capodanno, uno slip o un reggiseno push-up o a balconcino color rouge passion, magari con tante paillette e strass, può aiutare la vostra silhouette a sentirsi magnificamente fashion.