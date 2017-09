Moda: perle obsession

Le ballerine, ad esempio, hanno deciso di ospitarle con modestia. Qualche perlina come contorno e la scarpa è pronta.

Ma le calzature non sono tutte così discrete.

Di recente ho visto dei modelli che hanno catturato la mia attenzione perché cercavo la scarpa in mezzo alle perle. Una palese ossessione da perline.

Accessori che possono ingrassare per compiacere i gusti del momento. E infatti le vediamo belle tonde e cicciotte sui tacchi. Per fortuna non sotto il tacco, altrimenti bisognerebbe essere degli equilibristi per indossarle. Diciamo che preferiscono la parte dietro della caviglia.

La calzatura si nota, così, prima della persona. Non male per instaurare delle relazioni umane profonde.

Altre scarpe, al contrario, le ospitano sulla punta e sui lati. Io consiglierei quest’ultimo modello. Sulla punta forse creerebbero qualche problema con il resto dell’outfit. Capi e calzature potrebbero non essere particolarmente in sintonia. Di solito capita quando qualcosa si trova collocato nei posti più sensibili allo sguardo altrui.