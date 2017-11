Moda: oops, una borchia sulla scarpa

Iniziamo da quelli neri con una sorta di apertura laterale che mettono in evidenza borchie e strass senza ritegno. Adesso ci sono anche quelli che vedono più perle dei gioiellieri. Con quest’ultimo modello attenzione agli scatti improvvisi. Per capirci vietato correre dietro all'autobus . Aspettate il prossimo! Ci sono poi gli stivaletti che sempre in questa sorta di fascia laterale regalano tutti i ninnoli di metallo che volete. Perfetti con lo stile rock meno con quello chic che pretende più affaretti sbrilluccicosi. Ma questo look ammette delle eccezioni purché siano perfettamente sintonizzate con il resto. Dovete soltanto cercare la calzatura giusta per voi e per la vostra mise. Girando un po' trovate tronchetti per tutti gli outfit . Come sapete anche il tacco è stato preso d'assalto quindi borchie, strass, perle e frutta finta li trovate pure lì. Non vi rimane altro che divertivi a cercarli.

Devo dire che i modelli che mantengono uno stile classico e poi tormentano il tacco con tutto quello che passa nella testa dei designer meritano i nostri occhi addosso.

E noi perché dobbiamo risparmiarli? Quando si tratta di moda non si fanno sconti!



Ma ritorniamo al nostro outfit rock and chic.

Per cominciare attacchiamo nel nostro armadio pantaloni skinny neri in ecopelle o viscosa lucida.

Continuiamo poi con t-shirt sempre nere o grigie un po' metallizzate. Potete anche scegliere tonalità più sgargianti purché perfettamente in armonia con il resto. Tutto deve essere un po’ eccessivo altrimenti in discoteca non entrate.

Attenzione anche alle camicie. Fanno la loro figura. Vi consiglio quelle effetto vedo non vedo. Magnifiche per serate effervescenti. Per renderle più intriganti abbinateci un body ricamato e la serata è fatta!

A questo punto una giacca o un gilet preferibilmente in ecopelle, ma va bene anche una giacchetta nera in tessuto tecnico. Potete anche optare per quelle in velluto ma dovete stare attente al tessuto dei pantaloni che abbinate.

Le stoffe fra di loro non devono essere delle sconosciute nel guardaroba. Serve armonia e come sempre per trovarla dovete passare qualche minuto davanti allo specchio. Le verità a portata di riflesso sono inimmaginabili. Provare per credere!



A questo punto mancano le scarpe.

Con i pantaloni o i jeans scuri skinny potete indossare un tacco da urlo. Ma se la serata si presenta lunga e spassosa meglio i tronchetti. Pratici e magnifici.

Date retta a me: lasciatevi sedurre da questo stile e create outfit da mille e una notte!