Moda: stringate per tutto e tutti

Scarpa stringata: è la calzatura del momento. Non averla vuol dire girare bendati per strada. Siamo invasi! Le vetrine dei negozi non offrono altro (o quasi). I piedi di perfetti sconosciuti ci mostrano il nuovo acquisto. Bisogna arrendersi e lasciarsi andare. Acquistiamola subito e non pensiamoci più!

Ma cosa rende le stringate così speciali?

Prima di tutto sono magnificamente comode. Provare per credere! E chi ve lo dice non ha certo il piede di Cenerentola. Taglia 41 e vai con le pirouettes.

Sono tutte scarpe senza tacco 12 ma col rinforzo. Centimetri che rendono il piede meno piatto e regalano un po' di altezza.

La maggior parte presenta delle solette all’interno che garantiscono una benedetta morbidezza. Come camminare in una valle di soffici pancakes.

Indossandole possiamo andare ovunque.



In circolazione trovate le stringate modello Derby, Oxford, Brogue e College (ricordano molto i mocassini). Sicuramente mi sarò persa qualche modello. Chiedo venia ai loro designer.

Apparentemente possono sembrare tutte uguali ma non è così. Ognuna ha la sua particolarità: allacciatura, lavorazione della materia prima e ovviamente stile. Si presentano in pelle liscia, spazzolata e scamosciata.

Non mancano quelle di vernice. Sulla loro superficie potete trovare strass, perline, bulloni e altri ninnoli.

La scelta del modello è strettamente connessa al vostro look. Scegliete quella giusta per i vostri outfit oppure compratele tutte! Assicuratevi prima di non andare in bancarotta!