Moda: scarpe sportive a misura di outfit

“L' estate sta finendo e un anno se ne va” cantavano i Righeira. E purtroppo è così. Ma fortunatamente ancora l’anno non se ne va. Ci aspettano prima l’ autunno con i suoi affascinanti colori e poi l’ inverno con i suoi panettoni. Quindi non piangete per i costumi già sepolti in qualche anfratto dell’ armadio . Armatevi di sorriso e fantasia per non sentirvi tristi e malinconiche di fronte alle foglie che cadono.

E la creatività, purtroppo, non si esaurisce ad ogni sfilata.

Auguriamoci, pertanto, di non vederle con qualche fragolina lungo i lacci.

Che il ‘buongusto’ ci salvi!

Ma devo prepararmi. I loro creatori non le hanno certo pensate per una sana corsetta al parco. Per quelle ci sono le classiche e nessuno le smuove. Ma da questo a far concorrenza agli abiti di Carnevale ce n’è di strada da percorrere. A mio avviso, prima di acquistarle vi conviene pensare all’outfit per intero.

In giro trovate molti modelli davvero graziosi. Utili per look casual a tratti eleganti. E tra questi, quelle lucide e anti-pioggia si fanno proprio notare. E non sdegnate neanche quelle a stampe floreali. Deliziose. Purtroppo, però, al momento vince come materiale la tela.

Decisamente sconsigliata d’inverno: le dita dei piedi potrebbero imparentarsi con i bastoncini di capitan Findus.

Ma non temete presto arriveranno quelle rinforzate al pellicciotto. Le vostre zampe non temeranno le basse temperature. Come vedete dovete soltanto dare una bella occhiata in giro.

Sicuramente troverete la scarpa sportiva più adatta al vostro stile e alle vostre esigenze. Ma se non potete rinunciare alle piume ricordatevi di guardare il cielo prima di uscire.

Quando piove le piume si ammosciano. Non scordatevelo!