Moda: saldi di pizzo bianco

Ormai i saldi sono in mezzo a noi. Continuano a consumarci e a strapazzarci a dovere. È il loro momento e non possiamo ignorare il loro carisma, il fascino di cui sono dotati. Ci proviamo ma in fondo abbiamo tante scuse per comprare . Fra queste la possibilità di indossare i capi in SALE fino a settembre. E se ci scappa una calda e famosa 'ottobrata' i vestiti estivi vivranno sul nostro corpo fino a San Martino.

Io affidandomi, quindi, ad un sole perennemente splendente ho puntato il portafoglio sul bianco. Precisamente bianchi post-candeggina e meravigliosamente ricamati. Quest'anno il pizzo, il macramè e gli intrecci di filo hanno sedotto proprio tutti, pure la sottoscritta.

In origine erano degli innocenti soprabiti per la spiaggia, poi delle maglie per il pranzo e alla fine un intero e articolato guardaroba.

C'è chi ha ridato nuova vita alle tovaglie del corredo della nonna. Perché quello sì che era vero pizzo. Trame ad arte, lavorate da mani esperte.



Ma per chi è sprovvisto di tale meraviglia può affidarsi all'industria della moda. Senza spendere una tombola potete portarvi a casa capi deliziosi e di classe.

Le gonne, dopo le t-shirt ricamate, sono quelle che hanno conquistato il pubblico pagante.

Spopolano in bianco ma anche il rosa e il nero si fanno notare. Io, però, punterei sulla prima tonalità: il suo fascino è irresistibile.



Le gonne merlettate potete indossarle in qualsiasi momento della giornata. E se lo desiderate potete optare anche per la versione con i veli; creerete così outfit per tutte le fasce della giornata, compresa la colazione.

Non vi conviene lasciarvele scappare, così come gli abiti di tutte le lunghezze. Io consiglio di evitare quelli troppo lunghi. Tra ricami, veli e pizzo bianco finite per essere scambiate per una sposa in cerca di marito.