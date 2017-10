Moda: velluto on the shoes

La maggior parte sono delle classiche calzature con un tacco non troppo vertiginoso.

Semplici e regolari.

Se vogliamo dirla tutta qualche modello ricorda le scarpette per bambine, intendo quelle di un tempo. Oggi le fanciulle sono a tratti il nostro miniMe. Altre assomigliano a quelle ottime per ballare il tango.

Non manca poi la versione a punta. Quest’ultime hanno meno gingilletti attaccati sulla superficie. E in mezzo a questo marasma spuntano le ‘baskets’.

Le scarpe sportive vellutate, ricoperte di piume, raso e chi più ne ha più ne metta.

Questo stile di calzatura potrebbe creare qualche problema ai vostri outfit.

Da una parte sembrano splendide sotto una gonna, dall'altro fanno venire i brividi. Io, per non sbagliare, opterei sempre per un outfit con un pantalone. Meglio con l’orlo in prossimità della caviglia. Perfetto se stretto.

In generale chi ha pensato alle scarpe in velluto non ha risparmiato lo spazio sulla calzatura. Ha deciso di attaccarci, non soltanto la stoffa, ma anche tutto quello che ha trovato nella scatola dei bottoni. Come nelle stanze omonime puoi trovarci pure i marshmallow! In questo caso, però, abbiamo per lo più gingilletti di metallo.

Quasi tutti quelli che ho analizzato presentano una forma tondeggiante. Ma si capisce che stanno già pensando ad altre figure geometriche. Si accomodano sullo spazio a loro destinato in maniera irregolare.

Forme diverse collocate anche sul tacco. Possono essere a tinta unita o colorate, se la scarpa è nera. Calzature cosi sono facilmente abbinabili con borse e vestite. Il motivo è strettamente connesso al fatto che non sai mai come vestirti se le indossi, quindi va bene tutto!

Spero, però, di non vederle con la tuta. Mai perdere di vista stile e buongusto.