26 settembre 2017 05:00 Moda: una sciarpa a mantella contro le bore improvvise Per difendersi dagli aliti di vento che preannunciano l’inverno inzeppate l’armadio di stuoli di lanosi tessuti.

Se i consumatori non accettano l’inverno le case di moda gli presentano le mantelle. È una chicca senza tempo. Arrivata direttamente dal baule dei ricordi, però ci piace. Un must della storia della moda. Anche tutti gli amici d’oltralpe la sfoggiano ad ogni occasione! Vi basterà indossarle con giacche o chiodi di ecopelle per cavalcare la tendenza europea del momento.

Il trucco è semplicemente l'estensione della personalità e dei colori. L'abbigliamento, il trucco... tutto esprime qualcosa. Gene Simmons Da diversi anni le case di moda la ripropongono accorciandola, allungandola, aggiungendo qualche frangia o eliminandole del tutto.

Evviva la creatività!

Ma questa volta il taglio non è sulla lunghezza ma sulla dimensione. Queste nuove mantelline assomigliano molto a delle sciarpe oltre-collo. Infatti si indossano lasciando libere le braccia. Il tessuto si posiziona ben steso sul davanti ma separato: destra alla destra e sinistra alla sinistra. Così nessuno litiga!

Sulle spalle invece è un pezzo unico di stoffa. La trovate in diverse versioni e con o senza ninnoli vari attaccati. Effettivamente trovarle lisce e prive di ornamenti è molto difficile. Ma si trovano. Io vi consiglio di acquistarle se vi capitano. Potete, così, addobbarle come vi pare. Ad esempio potete esaltarle con qualche spilla gioiello.

Come ho già scritto, le spille da tempo stanno tentando di farsi notare il più possibile. Sono sicura che fra un po’ si attaccheranno al trono. Teniamole d’occhio!

Se adorate i bottoni potete divertirvi a cucirli in tutti gli angoli di tessuto che vi attirano. Possono donare alla vostra mantella quel tocco di unicità che, ammettiamolo, le manca un po’. Tutta colpa della storia. Quasi in ogni epoca si sono fatte notare e adulare, adesso è dura renderle originali! Ma col self taglio e cuci potete riuscirci.