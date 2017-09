18 settembre 2017 05:00 Moda: come il rosso sulle foglie La natura cambia i suoi colori. Si veste dʼautunno ed esalta la passione che splende sugli alberi

L'estate pian piano si allontana. Le sue tinte lentamente si confondono con le nuove. E il rosso è sempre in pole position. Anche la collezione autunnale lo vede protagonista. Molti i capi che se lo ritrovano già come vicino di stampella nel guardaroba. Ma non siamo di fronte ad un colore vivo e languido in tutti i suoi outfit. No! Parliamo di un rosso foglia. Mi piace definirlo così.

E in fondo basta guardare gli alberi in questa stagione per notare le sfumature di questa tinta naturale.

Proprio da queste nuances capiamo che l'autunno è ormai alle porte e decisamente in bella vista sui manichini.

Le vetrine degli store espongono vestiti e accessori coinvolgenti. Non si può restare indifferenti di fronte a questa tonalità. Confessiamolo: non si può resistere al rosso in generale.



Il colore proposto è delicatamente malinconico. Sprigiona un certo fascino ombroso. A tratti sembra bordeaux.

Altra tinta che guadagna spazi tra gli scaffali dei negozi. Non ignoratela. Intanto, però, il rosso foglia si impone in maniera più intensa sui cappotti a taglio dritto col collo in stile giacca.

Ma lo troviamo anche tutto ben chiuso fino alla mandibola. I colletti addosso fanno la differenza. Ma la scelta dipende dalla vostra resistenza al freddo. E se è scarsa optate per quello ben accollato. Vi garantirà un calduccio che in inverno non guasta.

Ma la nuova versione di rouge la troviamo anche sui vestiti.

Nell’adattamento tutto spalmato sulla stoffa o soltanto su qualche fiorellino. Come avrete notato i fiori continuano ad essere dei protagonisti senza ritegno delle passerelle. E adesso vanno pure molto a braccetto col rosso. È proprio una bella accoppiata. Indubbiamente donano agli outfit un tocco di allegria. Ovviamente fino a quando non presenteranno i crisantemi sui tessuti. A quel punto sarà difficile sorridere.