Moda: occhio al colletto

Presentati in versione pizzo c’era una volta, con velette semplici o disegnate. Opere lavorate alla perfezione. Il bianco è la nuance preferita. E si sposa perfettamente con la lavorazione del filo. Ricami impeccabili . Splendidi per un tocco classico al vostro look. Pertanto vi sconsiglio di attaccarli al girocollo di una t-shirt. Per questo potete optare per quelli più sbarazzini e senza macramè . Li trovate in velluto ma col cotone non sempre vanno d’accordo. Per creare una certa sintonia fra i due tessuti dovete stare attenti allo spessore del filato . Ma soprattutto al tipo di velluto . Come sapete si presenta rigato, a costine, lucido, triste e sconsolato. Di colletti così ne trovate a bizzeffe quindi tenete a bada la shopping obsession. Il girocollo di stoffa può svoltare il vostro armadio !

Dovete semplicemente accarezzare le stoffe e tutto vi sarà più chiaro.

In generale quelli di velluto si amalgamano bene con i vestiti stretch, meglio se tubini classici. Qui puntate sul nero, ovviamente!

Se poi a questo vestito abbinate anche un colletto di pizzo fatto a mano, allora chi potrà resistervi? (Non preoccupatevi non costano una tombola).

Inoltre il fatto di poterli combinare fra di loro può garantirvi un sano divertimento davanti allo specchio. Ma non dimenticate di spolverarlo e di puntarci la luce. Perché quello che talvolta sembra cattivo gusto degli altri è soltanto una lampadina fulminata.



Se poi alla mancanza di luce abbinate la routine pronti via allora il vostro guardaroba è spacciato. Fermatevi e svagatevi con capi, scarpe ed accessori. La particolarità degli stili più di tendenza è il loro spirito naif. Non ci sono regole pronte a scandire cosa va di moda e cosa non va. C’è il desiderio di ricreare e rimodellare delle correnti di stile. Siamo in un vortice di gusto e passione per l’arte. E la moda incarna proprio il desiderio di esprimersi senza restrizione.



Se ci pensate chi immaginava dei lembi di stoffa tondeggianti agganciati al collo come ad una collana? Nessuno! Meglio le perle!

Ma alla fine i colletti sono pronti a rivoluzionare gli armadi. Al momento, però, si intravedono nei negozi e si notano al collo delle pioniere della moda.

Queste tenere creazioni si portano dietro anche tanti gingilli. Di ninnoli appiccicati se ne vedono a perdita di collo. Le perline bianche sono in prima fila, seguono quelle colorate, poi avanzano quelle più grosse. Ma all’appello rispondono pure i bottoni a tinta unita o a fantasia. Tra questi menzione speciale a quelli che riprendono il motivo del vestito per cui sono stati pensati. Non tutti i colletti sono indipendenti, alcuni seguono un capo.

A mio avviso questo accessorio vale lo sforzo del portafoglio. Immaginatelo su un vestito semplice senza fronzoli strani. Non potete negare che si animerà di novità.

Fuori gli spiccioli, i colletti vi aspettano!