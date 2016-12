In casa con i bimbi: divertiamoci così!

Creiamo insieme - Quando fuori piove e i bambini in casa iniziano a sbuffare, entra in gioco la creatività. Al di là dei soliti disegni, ai piccoli piace moltissimo giocare ai collage. Il collage è una forma d'arte perfetta per l'infanzia, perché unisce creatività, gestione dello spazio, uso delle forbici e della colla. Nulla, però, va lasciato al caso nella preparazione del tavolo collage. La prima operazione salva-mamma è ricoprire il tavolo con una vecchia tovaglia o un telo apposito. E vestire anche i piccoli artisti in modo adeguato, quindi liberi di potersi sporcare e impiastricciare. A disposizione dei bimbi, si lascia una pila di riviste (che siano ricche di fotografie e pubblicità, come i femminili), colla liquida atossica, pennelli a setole larghe e grandi fogli bianchi o, meglio ancora, cartoncini. Ovviamente, anche mamme e papà devono produrre il loro collage.



Cineforum casalingo - In casa, sul divano e con la copertina, guardare un cartone animato è sempre un'ottima idea. Ma si può fare di più: infatti, con pochi accorgimenti, la casa si trasforma in un vero e proprio cinema a misura di famiglia. Innanzitutto, va selezionato il cartone animato o il film desiderato: ricorrendo al classico dvd oppure all'ampia offerta dell'on demand. Un'alternativa per la scelta del film, è recarsi con i bambini nella più vicina biblioteca rionale e prendere in prestito il titolo più allettante nella sezione dedicata ai piccoli. Una volta scelto il film, si prepara la sala: si abbassano le tapparelle e, se ai bambini non piace il buio, si lasciano luci basse accese. Infine, sono immancabili i popcorn o altre delizie. Per esempio, se il clima è freddo e piovoso, si potrà gustare insieme una bella cioccolata calda con tanto di marshmallows davanti a una vera e propria prima visione.



Un menu gourmet - I bambini adorano cucinare insieme a mamma e papà. I pomeriggi in casa in famiglia, sono l'occasione perfetta per sperimentare nuovi menu e avvicinare i piccoli chef al concetto di alimentazione sana. Infatti, una buona educazione alimentare non dà importanza solo alle qualità nutrizionali degli alimenti, ma anche alla loro preparazione e presentazione. Manipolare il cibo e cucinarlo, trasmette al bambino un valore importante che condanna lo spreco e premia, invece, l'amore messo nella preparazione. Inoltre, una volta pronto il menu, ai bambini arriverà il messaggio di quanto sia piacevole e giusto consumare il cibo tutti insieme, in convivialità. I piatti più adatti a essere preparati con i bambini, sono quelli a base di paste di diversa fattura: pasta per pizza, sfoglia, frolla, brisée. Infatti, è proprio nel momento dell'impasto che il bambino si diverte di più. Anche le torte e le mousse hanno sempre il loro fascino: ai piccoli di casa si può lasciare carta bianca per le decorazioni, saranno entusiasti di poter servire in tavola le loro creazioni originali.