Le dritte per una domenica in cucina con i bambini

Allestire la cucina - Se gli chef sono i bambini va tolto dalla cucina tutto ciò che è potenzialmente pericoloso: coltelli, elettrodomestici con lame, pestacarne, taglia-ravioli e pentole molto pesanti. Questi oggetti a rischio saranno utilizzati esclusivamente degli adulti o comunque supervisionati da mamma e papà. A disposizione dei piccoli, si lasciano: ciotole di plastica o metallo, matterelli versione mini, ingredienti, grembiuli, stoviglie non taglienti, formine e coppapasta. Ecco come preparare un menù a misura di mini chef.



Antipasto: mini-quiche - Un'idea salata, dalla grande scenografia. Per realizzare piccole torte salate, belle da mangiare e da vedere, sono sufficienti forme per crostatine, pasta sfoglia già pronta e una serie di ingredienti da scegliere al momento insieme ai bambini. In questo caso, i piccoli chef possono fare quasi tutto tranne, ovviamente, infornare le quiche senza supervisione. Idee per il ripieno: mozzarella e pomodoro (pizza finta), formaggi e prosciutto, piselli, uova e pancetta.



Piatto unico: spiedoni di pasta e patate - Un'alternativa alla classica pasta e patate? Prova a servirla sullo spiedone. Per preparare questo primo piatto "alternativo" occorre solo far cuocere pasta corta ma grossa (per esempio, paccheri o rigatoni) e mettere le patate in forno. Il compito dei bambini sarà quello di infilare un maccherone e una patata alternati sullo stecco dello spiedino. infine, i piccoli cuochi passeranno la pasta così "scomposta" in un mix di pangrattato, olio e prezzemolo. Lo step finale, il grill, spetterà tassativamente a mamma e papà.



Dolce: cake pops con merendine o avanzi di torta - Come dessert, dolci sullo stecco. Preparare i cake pops è molto semplice se si hanno a disposizione avanzi di torte. Questi ultimi vanno sbriciolati in una ciotola e impastati con marmellata o crema di nocciole. Successivamente, bisogna creare con le mani palline di medie dimensioni da infilare sullo stecco. Tutte queste operazioni possono essere eseguite anche dai bambini, con immenso divertimento e soddisfazione. Per preparare un dolce pluristellato, si immergono i cake pops in cioccolato fuso (fondente, al latte o bianco), lasciando poi raffreddare. E se non si hanno a disposizione avanzi di torta? Niente paura, per una volta saranno perfette anche le merendine.