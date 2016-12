Idee per riutilizzare gli avanzi dei bambini in cucina

La verdura per i burger e i polpettoni - Che siano fagiolini o carote, poco importa. Gli avanzi di verdura possono essere trasformati in men che non si dica in gustosi veg burger. Gli stessi burger vegetariani che i bimbi mangeranno con voracità, ignari del fatto che siano preparati proprio con i bistrattati vegetali. Per preparare queste pietanze da fast food "alternativo" e sano, si tritano le verdurine con il robot da cucina o con il minipimer. Poi si amalgama il tutto con un uovo, farina di ceci e un po' di olio di oliva. Quindi, si dà all'impasto la forma desiderata aiutandosi con un coppapasta (accessorio tuttofare da tenere sempre in cucina). Nel caso del polpettone, si utilizza direttamente lo stampo da plumcake, unto con un po' di olio, sia per plasmare il composto sia per cuocerlo in forno.



I legumi, ragù succulenti e salutari - Le indicazioni di nutrizionisti e pediatri parlano chiaro: per un'alimentazione sana, va aumentato il consumo di legumi. Ma i fagioli interi, i ceci o le lenticchie spesso non piacciono ai piccoli di casa che, puntualmente, li allineano sul bordo del piatto. Niente paura: gli avanzi di legumi si raccolgono per farne ragù strepitosi. Dopo aver fatto rosolare scalogno e olio in una padella antiaderente, si prepara un sugo classico di pomodoro utilizzando la passata o i pomodorini freschi. In seguito, si aggiungono i legumi passati (al passaverdura) e senza buccia. Il risultato è un ragù vegetale, nutriente e alternativo per condire pasta fresca e lasagne.



Gnocchi di spinaci e zucca - Tra gli ortaggi più versatili e saporiti, troviamo senza dubbio zucca e spinaci. Ma cosa farne? Gnocchi freschi da sbollentare per un minuto o da passare in padella come nella migliore tradizione tirolese. Zucca e spinaci vanno frullati e impastati con farina a piacere (anche con la farina di riso per i celiaci). Nel caso degli spinaci, meglio aggiungere anche un uovo come legante del composto per evitare che si sfaldino in cottura.



Quiche per tutti i gusti - Un pranzo rapido e semplice? La classica torta salata, con ripieno di avanzi. In questo caso, la pasta sfoglia si può acquistare anche già pronta (o sostituire con l'impasto per la pizza) mentre la farcia può essere costituita da ciò che i bambini hanno lasciato nel piatto. Ad esempio, carne e verdura tritati e resi ancora più saporiti dall'aggiunta di spezie ed erbe aromatiche provenzali.