Zucca: i benefici per il tuo benessere

07:00 - La zucca è altamente depurativa, aiuta a mantenere giovane e in forma l'epidermide, rende allegra ogni ricetta. Tipico dell'autunno, questo ortaggio risulta facile da cucinare in tante ricette adatte anche a chi a poco tempo. Dal risotto alla zuppa, ecco come sfruttare gli effetti benefici della zucca, amica della circolazione e alleato di bellezza per perdere peso senza rinunciare al sorriso.

Quella mantovana gode di una lunga reputazione nei territori della Pianura Padana, eppure esistono diversi tipi di zucca: di questo ortaggio umile e antico, noto già a Egizi e nell'antica Roma, gli scavi archeologici effettuati in Messico hanno permesso di ritrovare semi risalenti al 6000 a.C., quando costituiva il principale mezzo di sostentamento della popolazione più povera. La zucca possiede un grande contenuto di vitamina A, sali minerali, flavonoidi poli-fenolici, acidi grassi omega 3 e antiossidanti, fra cui betacarotene e luteina. Come indicato dal colore giallo-arancio, grazie a nutrienti quale il betacarotene viene stimolata la formazione della vitamina A e il processo di rigenerazione cellulare. Inoltre secondo diversi studi questo ortaggio colorato possiede un positivo effetto antietà e aiuta l'elasticità dei tessuti.



Sai che 100 grammi di zucca apportano meno di 30 calorie? Consigliato nelle diete dimagranti, questo ortaggio è facile da impiegare per zuppe e minestre. Secondo la ricetta tradizionale di Mantova la zucca viene tagliata e cotta nel latte insieme a una generosa dose di noce moscata: evita di togliere la buccia, è ricca di vitamine e grazie alla cottura diventerà morbida e dolce, ottima da mangiare insieme alla polpa. Se combatti contro il tempo usa la zucca per una ricetta semplice e veloce. Lava e taglia a pezzi mezza zucca, poi accendi il forno e posiziona il tutto su un foglio di carta per alimenti insieme a un ramo di rosmarino e, a piacere, un filo d'olio e una manciata di sale.



Ottima come zuppa, puoi preparare una crema densa e morbida adatta anche ai più piccoli mettendo a cuocere a fuoco lento una zucca a pezzi, due patate, carote e una cipolla, meglio se cotta a parte e aggiunta alla fine. Grazie alle proprietà sedative, può avere un effetto benefico sul sonno e aiutare i problemi di insonnia. La zucca contrasta il diabete e l'ipertensione, aiuta gli scompensi ormonali, in particolare in periodi delicati quali adolescenza e menopausa. Un'indagine realizzata presso l'Università del Massachusetts ha rilevato che, all'interno di un gruppo di nativi americani partecipanti al test, il ritorno a un regime alimentare tradizionale ricco di mais, fagioli e zucca ha contribuito al miglioramento delle condizioni di salute del gruppo di riferimento. In particolare la zucca influisce sul metabolismo degli zuccheri, tanto che studi sperimentali stanno ipotizzando un suo impiego nella cura al diabete.



Quando prepari la zucca non buttare i semi: puoi sciacquarli e arrostirli in forno insieme a un filo d'olio extravergine e cannella, per un sapore dolce, oppure noce moscata, sale o peperoncino. Ricchi di vitamina E e F proteggono le membrane cellulari e svolgono un'azione antiossidante potenziata dalla combinazione con il selenio. I semi di zucca presentano un contenuto di carboidrati pari al 24% circa e proteine per il 18%. Inoltre possiedono zinco, fosforo e un prezioso contenuto di tiroxina, lecitina e vitamine del gruppo B. Secondo recenti studi possono prevenire i disturbi dell'apparato urinario e costituire un rimedio preventivo per i problemi alla prostata. Inoltre possiedono un'azione benefica sulla pelle e aiutano i capelli indeboliti.



Puoi utilizzarne un cucchiaio circa al giorno, sia come snack salutare da tenere in borsa o in alternativa, macinati, al posto del parmigiano per dare un tocco stuzzicante a pasta e verdure. Dai semi di zucca viene estratto un olio in grado di regolare il colesterolo in eccesso presente nel flusso sanguigno. Come emerso dalle ricerche effettuate presso la facoltà di biochimica di Graz, l'olio di semi di zucca è ricco di antiossidanti e protegge dai radicali liberi. Poco noto in Italia, trova invece diffusione in Paesi come Romania e Austria, dove si trova anche con il marchio IGP attestante l'Indicazione Geografica Protetta. Qui l'olio di zucca viene impiegato per la preparazione di ricette tradizionali: ricco di vitamina E, acido linolenico e oleico, ha un basso contenuto di grassi, per questo è un potente alleato nella prevenzione delle malattie arteriosclerotiche.



La polpa della zucca contiene vitamina C e pro-vitamina A, vitamina E e protegge dalle patologie cardiache contrastando l'azione dei radicali liberi. Grazie alle proprietà lassative, migliora il benessere dell'intestino, aiuta a rimanere in forma con una dieta ipocalorica ricca di elementi nutritivi ed è consigliata in caso di stitichezza. Consumando zucca è possibile migliorare la digestione e aiutare il lavoro del fegato. Usa una centrifuga per preparare un succo fresco: indicato in caso di ulcera, secondo alcuni studi è in grado di svolgere un'azione preventiva sull'insorgenza di tumori e la sua assunzione è consigliata un'ora prima dei pasti.



Stai per acquistare una zucca? Attenzione al picciolo, deve essere ben saldo e attaccato all'ortaggio. È sempre preferibile acquistare il frutto intero: oltre a un effetto positivo sulla salute, costituirà un vantaggio anche per il borsellino. La zucca dura a lungo e può essere conservata senza difficoltà in un ambiente fresco e asciutto. Se non hai poco tempo per cucinare oppure sei single impara a ottimizzare le energie: puoi prepararne una parte al forno, da mangiare nell'arco di uno o due giorni, oppure utilizzarla per il risotto e cucinare il resto come zuppa. Grazie a contenitori per il ghiaccio monoporzione potrai congelare e goderti una ricca e sana zuppa di zucca last minute anche nel bel mezzo di una settimana caotica.