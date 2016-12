La zucca combatte l'invecchiamento e aiuta la regolarità

L'INGREDIENTE DELLA BELLEZZA – La zucca è un ortaggio appartenente alla famiglia delle Cucurbitacee. E' ricca di sostanze antiossidanti e di beta-carotene, utilissimo per la formazione della vitamina A. Questa ricchezza di proprietà aiuta a ritardare l'invecchiamento e ad ostacolare il logoramento dei tessuti cutanei e corporei. Dai semi si ricava invece un olio benefico che può essere utilizzato in cucina come condimento a crudo o sulla pelle per via delle sue proprietà emollienti e lenitive.



LE PROPRIETA' - La polpa della zucca contiene molte vitamine, soprattutto pro-vitamina A, vitamina E e vitamina C, ma anche sali minerali ed enzimi benefici. Tra le altre proprietà, l'ortaggio viene consigliato in caso di irregolarità intestinale. Il consumo del suo succo aiuta anche chi soffre d'insonnia, grazie alle sue proprietà sedative. La zucca può essere consumata anche cruda, in modo da non alterare il suo contenuto vitaminico.



LA RICETTA: GNOCCHI SU FONDUTA DI PECORINO BIOLOGICO CON CIMETTE DI RAPA SALTATE – (La ricetta è gentilmente offerta da Il Margutta Ristorarte - Roma) Iniziare preparando i tre tipi di gnocchi, con zucca, patate e patate viiolette. Preparare i tre tipi di gnocchi seguendo le istruzioni della RICETTA SPIEGATA PASSO PER PASSO. Far saltare in padella 50 grammi di cime di rapa con uno spicchio d'aglio intero e un peperoncino. Preparare la fonduta grattugiando 20 grammi di pecorino bio 24 mesi e 90 grammi di pecorino 6 mesi bio in 200 ml latte a 90 gradi, e tenendo il composto a bagno maria a temperatura stabile fino a scioglimento completo del formaggio. Cuocere gli gnocchi e saltarli con 25 grammi di burro. Condire con la fonduta e servire.



IL CONSIGLIO VELOCE - Per un contorno veloce tagliare a fette le patate e la zucca e metterle in una teglia con le cime di rapa. Condirle con olio extravergine, sale, pepe ed erbe aromatiche ed infornarle a 200° per 20 minuti.





A cura della redazione "Bella più di prima"