Piselli: alleati naturali dello stare bene

L'INGREDIENTE DELLA BELLEZZA – I piselli sono i frutti dell'omonima pianta: il suo nome botanico è pisum sativum e appartiene alla famiglia delle Fabacee. I piselli consumati freschi sono ricchi di zucchero e, se li confrontiamo al resto dei vegetali, contengono poca acqua: solo il 75%. In compenso sono molto ricchi di carboidrati: circa 12 g ogni 100 di piselli. Sono perciò discretamente calorici: 80 calorie ogni 100 grammi nei piselli freschi e ben 282 per 100 grammi di prodotto secco.



LE PROPRIETA'– Ricchi di vitamine C, acido folico e vitamina B6, i piselli sono alleati dell'apparato cardiocircolatorio e favoriscono l'abbassamento del livello di colesterolo. Sono anche molto ricchi di potassio che fa bene ai muscoli. La buccia, inoltre, funge da spazzino all'interno dell'apparato digerente e aiuta l'intestino nelle sue funzioni. Utili anche per le ossa, per il loro apporto di ferro e fosforo; sono invece inadatti a chi soffre di diabete, che dovrebbero consumarli con parsimonia.



LA RICETTA: TIMBALLINO DI PATATE NOVELLE SU VELLUTATA DI PISELLI (gentilmente offerta dal Margutta RistorArte, Roma. Si ringrazia Tina Vannini) - Cuocere a vapore 500 grammi di patate e a parte sbollentare 500 gr di pisellini sgusciati e raffreddateli poi in acqua ghiacciata. Aggiungete i piselli a un soffritto di cipolla tritata, aggiungete brodo vegetale e infine passate tutto al mixer (frullarli subito se no cambiano colore e si sbiadiscono). Schiacciate le patate e aggiungervi 100 grammi di parmigiano grattugiato, sale e pepe qb. Affettare 100 grammi di provola bianca e foderare degli stampini di alluminio con olio e pangrattato e mettere all'interno di ognuno un po' del composto di patate, pressare l'impasto verso il centro per creare una specie di contenitore e mettete all'interno delle rondelle di otto asparagi che avrete pulito, tagliato in precedenza, e saltato in padella insieme ad altri 200 gr di piselli. . Richiudete i timballi con la restante parte di patate e passare in forno a 170 gradi per circa 12 minuti. Lasciate poi riposare per altri 7/8 minuti nei loro contenitore. Disporre in un piatto fondo il timballino e intorno la vellutata, senza affogare troppo il timballo.. LA RICETTA PASSO PER PASSO.



IL CONSIGLIO VELOCE - Cuocere al vapore le patate novelle e gli asparagi e nel frattempo sbollentare i piselli. Tagliare le patate a cubetti e gli asparagi a pezzetti e mescolare il tutto con pomodori datterini freschi e foglie di spinaci baby. Condire con olio extravergine d'oliva, succo di limone e sale per un'insalata dai sapori primaverili nutriente e leggera allo stesso tempo.